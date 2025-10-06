Barranqueras: detuvieron a un joven con cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Este lunes por la mañana, efectivos de la División C.O.M. dependiente del Departamento de Operaciones Estratégicas LINCE, realizaron un procedimiento en la ciudad de Barranqueras, que terminó con la detención de un joven de 23 años y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 11:00 horas, en calle Seitor al 2100, donde los agentes lograron demorar a un hombre identificado como Walter Joaquín Díaz, de 23 años, domiciliado en el barrio La Lomita.

Durante la intervención, el sujeto habría intentado intimidar al personal policial con un cuchillo para evitar su detención. Pese a ello, los efectivos lograron reducirlo y secuestrar entre sus pertenencias 11 envoltorios con sustancia blanquecina (10,9 gramos de cocaína) y dos envoltorios con sustancia vegetal amarronada (2,4 gramos de marihuana), además de $11.000 en efectivo y tres teléfonos celulares.

En el lugar intervino personal de la Dirección de Consumos Problemáticos, a cargo de la Oficial Ayudante Anabella Núñez, quienes realizaron el pesaje y prueba de campo, confirmando que las sustancias correspondían a cocaína y marihuana.

Por orden de la Fiscalía Antidroga N° 1, a cargo de la doctora Ana Mariángeles Benítez, el joven fue trasladado al Servicio de Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue supervisado por el comisario principal Víctor Encina, jefe de la División C.O.M., quien destacó el accionar del personal policial en el marco de los controles preventivos que se desarrollan en toda el área metropolitana.