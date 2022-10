Procrear: En noviembre abrirán inscripción en Sáenz Peña

Impactos: 9

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat indicaron que, a partir del mes que viene, los interesados se podrán anotar para acceder a viviendas.

EL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ANUNCIÓ QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE SE ABRIRÁN LAS INSCRIPCIONES PARA ACCEDER A PRÉSTAMOS PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PROCREAR II.

Serán 526 viviendas construidas en 27 desarrollos urbanísticos en 11 provincias, y la posibilidad de anotarse será hasta el 15 del mismo mes.

Los desarrollos urbanísticos edificados a través de Procrear II cuentan con vías de acceso, además de tener cercanía con centros educativos, recreativos y de salud, e infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

PROCREAR II: CUÁLES SON LOS REQUISITOS

• No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años.

• No tener bienes inmuebles registrados ni como propietarios ni como co-propietarios.

• Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

• Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

• Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 1 a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

• Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

• No registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.

CÓMO INSCRIBIRSE A PROCREAR II

Los interesados en inscribirse deberán hacerlo a través de la web del Ministerio.

¿Dónde estarán las viviendas?

Buenos Aires

• Bahía Blanca.

• Canning.

• Carmen de Patagones.

• Merlo.

• San Antonio de Areco.

• San Martín.

• San Miguel.

• San Nicolás.

Chaco

• Presidencia Roque Sáenz Peña.

Córdoba

• Alejandro Roca.

• Barrio Liceo.

• San Francisco.

Corrientes

• Corrientes.

Entre Ríos

• Paraná.

Mendoza

• La Dormida.

• Maipú.

• Malargüe.

• Mendoza Capital.

• San Martín.

• San Rafael.

Misiones

• Posadas.

Neuquén

• Zapala.

Salta

• Tartagal.

Santa Cruz

• Río Gallegos.

Santa Fe

• Estación Cambios.

• Rafaela.

• General Lagos.