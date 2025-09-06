Presidencia Roca celebró la cena de los raidistas en la 33° edición de la Travesía “3 Ríos para una Aventura”

La localidad de Presidencia Roca se vistió de fiesta para recibir a los participantes de la 33° edición de la Travesía Náutica “3 Ríos para una Aventura”, una de las actividades deportivas y turísticas más tradicionales de la región. En el marco del evento, se realizó una cena especial que reunió a raidistas, autoridades y vecinos en un clima de camaradería y emoción.

El encuentro contó con la presencia del intendente Gustavo J. Martínez, quien destacó el espíritu de unión que genera la travesía y el rol de Presidencia Roca como punto clave en el recorrido. “Vivimos una noche muy especial junto a los raidistas. Fue un momento de alegría, de despedida para quienes culminan su viaje en Roca y de aliento para los que continúan su camino el sábado”, expresó el jefe comunal.

Una tradición que une a la región

La travesía náutica recorre los ríos de la provincia y cada año convoca a numerosos participantes que, además de vivir la experiencia deportiva, fortalecen lazos de amistad y cooperación entre comunidades. La escala en Presidencia Roca se ha consolidado como uno de los momentos más esperados, tanto por los raidistas como por los habitantes de la localidad, que los reciben con hospitalidad y entusiasmo.

Durante la cena, se compartieron anécdotas del recorrido, emociones de los debutantes y recuerdos de travesías pasadas, lo que reforzó el espíritu de fraternidad que caracteriza a esta actividad.

El recuerdo de Mauricio Brazanovich Mogoruza

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje al recordado Mauricio Brazanovich Mogoruza, figura muy querida dentro de la comunidad de raidistas, cuyo legado y pasión por la travesía siguen presentes en cada edición.

“Su recuerdo es parte de esta gran familia y lo mantenemos vivo en cada encuentro”, señalaron los organizadores, recibiendo un cálido aplauso de los presentes.

Roca, anfitriona y protagonista

La escala en Presidencia Roca no solo ofrece descanso a los participantes, sino también una oportunidad para que la localidad muestre su potencial turístico y cultural. La cena, además de ser un gesto de bienvenida, simboliza el compromiso de la comunidad con el deporte y el desarrollo regional.

Con esta nueva edición, la Travesía “3 Ríos para una Aventura” reafirma su lugar como un acontecimiento que trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un verdadero puente de integración y amistad entre pueblos.