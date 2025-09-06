Resistencia: Avanza La Ampliación Y Refacción Del Caps «Dr. Laureano Maradona»

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, lleva adelante la ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr. Laureano Maradona, ubicado en el Lote 202 de Resistencia.

La obra contempla una superficie de 360 metros cuadrados con la refuncionalización de sectores existentes y la incorporación de nuevos consultorios, espacios de administración, farmacia y áreas de espera, además de baños adaptados para personas con movilidad reducida. También incluye la construcción de una planta alta con depósitos, oficinas administrativas y consultorios polivalentes, junto a la renovación integral de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de seguridad.

En este sentido, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, verificó el avance de los trabajos y destacó que “estas intervenciones amplían la capacidad de atención del centro y mejoran las condiciones para los profesionales y pacientes, en un barrio donde la demanda sanitaria crece día a día”.
El funcionario subrayó además, que “el Gobierno de la provincia prioriza la salud pública con obras que fortalecen la red sanitaria y garantizan una mejor calidad de vida para los chaqueños”.

 

