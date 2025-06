Por primera vez podrían dictar prisión efectiva por matar un Yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional

El próximo 12, 13 y 14 de agosto se realizará en Formosa un juicio oral y público que ya es considerado un hito jurídico y ambiental. Cuatro hombres serán juzgados por cazar y despellejar a un yaguareté, especie en peligro crítico de extinción y declarada Monumento Natural Nacional desde 2001. De hallarlos culpables, podría ser la primera vez en la historia argentina que se dicte una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal con esta categoría de protección legal.

El hecho ocurrió en julio de 2024 en la zona rural de Estanislao del Campo, al sudeste de Formosa. Los acusados se fotografiaron junto al cuerpo del felino colgado de una soga y difundieron las imágenes por redes sociales. El repudio social fue inmediato, por parte de organizaciones ambientalistas, funcionarios nacionales y provinciales, y gran parte de la ciudadanía, que reclamaron justicia.

HISTÓRICO PROCESO JUDICIAL

El juicio será inédito no solo por la posibilidad de una condena con cumplimiento efectivo, sino también porque por primera vez se permite la participación de una ONG ambientalista como querellante: la Fundación Red Yaguareté. Además, la Administración de Parques Nacionales interviene como parte activa, en línea con su nueva política institucional de involucrarse directamente en causas penales relacionadas con Monumentos Naturales.

«El juicio ya es histórico. No buscamos solo una condena. Queremos que se entienda que matar a una especie protegida puede tener consecuencias reales, incluso la cárcel», afirmó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de Red Yaguareté. La abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de Parques Nacionales, agregó: «Esperamos una condena ejemplar. El que caza debe pagar».

Tres de los imputados se encuentran bajo prisión domiciliaria, luego de haber sido detenidos por Gendarmería Nacional. Alegaron haber actuado para proteger su ganado, argumento que tanto la querella como Parques Nacionales rechazan. «La ley no admite excepciones. Si no actuamos con firmeza, no queda futuro para el yaguareté», advirtió Lodeiro.

MONUMENTO NACIONAL

El yaguareté (Panthera onca), el mayor felino de América, está protegido por la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421 y por convenios internacionales como la CITES. Sin embargo, las penas actuales por matar fauna protegida no superan los tres años, lo que permite que las condenas se sustituyan por probation o trabajos comunitarios. Por eso, organizaciones conservacionistas impulsan una reforma legal. Un proyecto de ley presentado por el diputado Damián Arabia propone penas de 4 a 8 años e inhabilitación especial para quienes maten especies declaradas Monumento Natural.

En el país sobreviven menos de 250 yaguaretés adultos, distribuidos en tres regiones: las yungas del noroeste, el Gran Chaco y la selva misionera. En Formosa y Chaco apenas quedan unos 20 ejemplares. Las organizaciones exigen condenas ejemplares, más controles contra la caza furtiva y políticas públicas de convivencia con la fauna silvestre