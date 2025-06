Por entradas agotadas, «El Equilibrista» suma una nueva función en Resistencia

La obra teatral protagonizada por el reconocido actor Mauricio Dayub, suma una nueva función en Resistencia, debido al éxito en la venta de entradas.

La presentación prevista para el sábado 28 de junio en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) agotó localidades, por lo que se confirmó una función adicional el viernes 27 de junio, a las 21 horas, en el mismo lugar.

Las últimas entradas se pueden adquirir a través de plateavip.com.ar y en la boletería del teatro.

«El Equilibrista» es mucho más que un unipersonal. Es un viaje emotivo y entrañable por los recuerdos, las ilusiones y los sueños de la infancia. Una historia que podría ser la de cualquiera, narrada con sensibilidad, humor y emoción. Un espectáculo que invita a reconectar con esa parte de nosotros que se resiste a abandonar la ilusión.

«Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo», expresó el propio Mauricio Dayub sobre la obra.

Con más de 850 funciones, 350.000 espectadores y presentaciones en escenarios internacionales como Madrid, Tel Aviv, Miami, Montevideo, Punta del Este y Caracas, «El Equilibrista» ha sido distinguida con prestigiosos premios, como el Premio Estrella de Mar de Oro y el Premio Konex al Mejor Unipersonal de la Década, consagrándose como uno de los fenómenos teatrales más destacados de los últimos años.

«El equilibrista» es una oportunidad única para disfrutar de una obra que combina emoción, humor y reflexión, y que invita a salir del teatro con el impulso necesario para seguir soñando, incluso si eso implica perder, aunque sea un poco, el equilibrio.