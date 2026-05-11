Pollo blanco o amarillo: qué diferencias tienen y cuál conviene comprar

Diferencias: ¿por qué algunos pollos son blancos y otros son amarillos?

Cuando un pollo crudo es de color amarillo, este detalle muchas veces se asocia a un alimento mejor y de mayor calidad. Existe la creencia de que un pollo amarillo es un pollo que creció libre y en una granja.

Nada más alejado de la realidad. El color de este alimento no tiene que ver necesariamente con la libertad del animal. Un pollo blanco o más rosado posee las mismas propiedades nutricionales que uno amarillo.

Entonces, ¿por qué son amarillos o blancos y cuáles son sus diferencias? Miembros de la Federación Avícola Catalana explican por qué existen pollos de dos colores.

Este pollo de color amarillo, conocido como pollo de corral, hoy es uno de los más elegidos en el mercado. Sin embargo, ambos alimentos tienen las mismas características.

La diferencia está en que los pollos amarillos probablemente durante su vida consumieron pienso (un alimento para animales) con carotenoides añadidos que dan un color amarillo intenso a la piel.

Esto se logra de dos formas: añadiendo maíz a la alimentación o añadiendo pigmentos autorizados por los organismos correspondientes. En Argentina, uno de los reglamentos que especifica esto es el Código Alimentario Argentino.

Cuando estos compuestos amarillos forman parte de la alimentación de los pollos, la piel, la grasa y la carne son más amarillas. Pasa lo mismo con los huevos de las gallinas ponedoras.

Recetas con pollo: ¿qué alimento conviene comprar?

Más allá de sus diferencias, ambos alimentos poseen cualidades nutricionales similares. Puedes comprar un pollo amarillo o uno blanco sin problemas.

Nunca consumas alimentos en mal estado.

Pero existen algunas situaciones en las que conviene no comprar ni consumir el alimento. Si el pollo tiene mal olor, si tiene un aroma a amoníaco, un color grisáceo o una textura muy pegajosa, evita comprarlo.