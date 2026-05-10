Ni en la heladera ni en una bolsa: este es el lugar correcto para guardar limones y que conserven su sabor por meses

Cuál es el mejor lugar para guardar los limones y que conserven su sabor y forma por más tiempo

La mayoría de los hogares caen en dos prácticas habituales que, aunque parezcan lógicas, atentan contra la frescura del limón. Por un lado, existe la tendencia de guardar las frutas en la heladera por simple inercia, sin considerar que el ambiente frío y húmedo puede acelerar ciertos procesos de deterioro si no se controla adecuadamente.

Por otro lado, es común dejarlos dentro de bolsas de plástico en cualquier rincón de la cocina. Este hábito atrapa la humedad y el etileno, lo que favorece la aparición de moho y acelera la descomposición del limón.