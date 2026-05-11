Crean ladrillos de plástico reciclado que permiten construcción casas en solo cinco días

Estos bloques funcionan como piezas de ensamblaje tipo “lego”, lo que permite acelerar el proceso de construcción y reducir costos de las viviendas. En lugar de depender de técnicas húmedas y tiempos largos de fraguado, el sistema se basa en módulos prefabricados que se arman directamente en obra.

La importancia de esta innovación se entiende mejor con datos concretos. En proyectos documentados, una vivienda básica de aproximadamente 40 metros cuadrados puede ser construida en alrededor de cinco días, dependiendo del equipo y la logística de montaje. Organismos y ONGs han impulsado su uso en construcciones de contextos de emergencia.

Ventajas de este tipo de construcción