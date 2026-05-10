¿Los perros pueden oler el miedo? Lo que dice la ciencia sobre esta increíble capacidad

Muchas personas sienten que sus perros “perciben” cuando están nerviosos, tristes o con miedo. Y aunque parezca algo sacado de una película, la ciencia asegura que hay bastante verdad detrás de eso.

Diversos estudios recientes demostraron que los perros pueden detectar cambios emocionales humanos a través del olfato. Cuando una persona siente miedo o estrés, el cuerpo libera modificaciones químicas en el sudor y la respiración, y los perros son capaces de identificarlas con una precisión sorprendente.

Investigadores de la Universidad de Queen’s, en Belfast, descubrieron que algunos perros lograron reconocer muestras de personas estresadas con porcentajes de acierto muy altos. Para los especialistas, esto demuestra no solo el increíble olfato canino, sino también la sensibilidad emocional que desarrollaron con los humanos a lo largo del tiempo.

Además, otros estudios sugieren que los perros no solo perciben esas emociones, sino que también pueden verse afectados por ellas. Es decir: si una persona está muy estresada o asustada, el animal podría cambiar su comportamiento o mostrarse más alerta.

Aunque todavía no se puede afirmar que “lean la mente”, los expertos coinciden en algo: los perros observan, sienten y perciben mucho más de lo que imaginamos. Y quizás por eso, muchas veces parecen entendernos incluso sin palabras.