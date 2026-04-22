Poceada Chaqueña: el pozo quedó vacante y el próximo sorteo supera los $365 millones

La Poceada Chaqueña realizó este martes el sorteo N°2296 con los números 02 – 10 – 14 – 31 – 41 – 46 – 54 – 60 – 61 – 71.

En esta oportunidad, el pozo principal quedó vacante, por lo que el premio mayor se acumula y pasa íntegramente al próximo sorteo.

En las demás categorías, los resultados fueron los siguientes: con 4 aciertos, 86 jugadores ganaron $360.837,52; con 3 aciertos, 2.027 apostadores cobraron $3.827,97; y con 2 aciertos, 22.840 personas obtuvieron $1.000.

De esta manera, el pozo estimado para el próximo sorteo del día jueves asciende a $365.537.729,40, generando expectativa entre los apostadores.