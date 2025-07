Plan Provincial De Fortalecimiento Sanitario: El Gobernador Zdero Entregó Ambulancia De Alta Tecnología En Presidencia Roca

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de una ambulancia de traslado completamente equipada a la localidad de Presidencia Roca, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario.

Esta entrega ratifica el compromiso del Gobierno provincial de continuar trabajando para fortalecer la red sanitaria en todo el interior del Chaco y brindar mejores condiciones de atención para todos los chaqueños.

GOBERNADOR ZDERO: “HEMOS LOGRADO CAMBIAR EL SISTEMA SANITARIO CONSIDERABLEMENTE”

El jefe del Ejecutivo provincial destacó el trabajo en conjunto que realizan con el Ministerio de Salud, a cargo de Sergio Rodríguez, a la vez que ratificó el compromiso de seguir mejorando la red sanitaria en toda la provincia. Reforzar el sistema sanitario provincial es un objetivo que tiene que ver no solamente con la entrega de una ambulancia, sino también de poder dotar de los recursos humanos como lo estamos logrando”, dijo el gobernador y recordó que la actual gestión logró dotar de insumos y medicamentos a los hospitales y centros de salud de la provincia.

Asimismo, comparó lo que ocurría en gestiones pasadas en cuanto al trato que se le dio al sistema de salud. “Si uno hace una comparativa respecto a lo que pasaba en el año 2022 o 2023, nosotros hemos sumado mucha más atención en los centros de atención primaria, para dar un ejemplo. Sabemos que falta mucho más, pero lo que ha cambiado el sistema sanitario desde el 2023 a la fecha es realmente un paso considerable”, indicó.

Por último, el Gobernador hizo foco en que esta gestión mira a toda la provincia por igual. “Nosotros trabajamos con las 70 localidades. Esto significa que las ambulancias que hemos sumado al sistema refuerzan claramente, pero no es solamente una cuestión de una ambulancia, es mirar el sistema justamente desde el todo, desde la complejidad de este y el abordaje tiene que ver con los recursos humanos. Como dije, sabemos que aún falta mucho, pero estamos en el camino correcto”, concluyó.

La unidad, modelo Ford Transit Furgón 350M TE 2.2 TDI, está diseñada para brindar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones críticas. Cuenta con una cabina sanitaria de alta tecnología, equipada con camilla plegable, silla de ruedas, butacas con cinturones de seguridad para el personal, sistema de oxígeno central con cilindros IRAM y un espacio totalmente aislado, higienizable y termoacústico, pensado para garantizar condiciones óptimas durante el traslado de pacientes.

SERGIO RODRÍGUEZ: “HEMOS ELEVADO MUCHO LA VARA DEL SISTEMA DE SALUD”

El ministro de Salud de la provincia, Sergio Rodríguez, precisó: “Tenemos que acompañar fuertemente el deseo del Gobernador de poder fortalecer toda la red provincial y el interior. Sin el apoyo que venimos teniendo durante estos 18 meses de gestión no habríamos podido realizar lo que hicimos, elevamos mucho la vara con respecto a salud”.

“Lo que más nos interesa es fortalecer a las localidades para que la gente pueda tener un poco más de accesibilidad al sistema sanitario y puedan tener soluciones que no impliquen un trasladado. Cuando uno traslada, no lo hace solamente a un paciente, sino también a toda una familia y a una realidad social”, mencionó el titular de la cartera de salud.

SANDRA SIBILLA: “EL GOBERNADOR NOS DIO EL APOYO Y LA ORDEN DE REFORZAR EL SISTEMA DE SALUD”

La subsecretaria de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, Sandra Sibilla, comentó: “Esta ambulancia era un elemento muy necesario para el trabajo del Ministerio de Salud y de los diferentes servicios del interior.

Esto es un trabajo que se viene realizando desde que el Gobernador nos dio el apoyo y la orden de reforzar el sistema sanitario. Esta es la manera en la que tenemos con las ambulancias de reforzarlo”.

Sibilla hizo hincapié en cómo este nuevo vehículo con última tecnología beneficiará a toda la localidad y a los alrededores. “Muchas veces hay parajes que recurren al Hospital de Presidencia Roda, y de ahí son trasladados a niveles superiores para la atención en caso de necesidad. Así que será de gran ayuda para todos”, finalizó.

PABLO JOKMANOVICH: “HOY VEMOS UNA REALIDAD TOTALMENTE DISTINTA RESPECTO A OTROS AÑOS”

El director de la Región Sanitaria N°6, Pablo Jokmanovich, remarcó: “Es muy grato para toda la localidad que se entregue esta ambulancia, algo tan fundamental para el sistema de salud y para los pacientes”.

“La mirada que tiene el Gobernador y el ministro de Salud hacia nuestra región es una cuestión que en otros años no ocurría. Hoy tenemos un Gobernador presente, nos aportan tanto recursos humanos como medicamentos e insumos, una constante faltante en otras épocas. En 20 años que estamos trabajando, hoy vemos una realidad totalmente distinta”, finalizó.

Acompañaron al Gobernador, el ministro de Salud de la provincia, Sergio Rodríguez; el subsecretario de Redes, Marcelo Ojeda; el intendente local, Gustavo Martínez, la subsecretaria de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, Sandra Sibilla y el director de la Región Sanitaria N°6, Pablo Jokmanovich.