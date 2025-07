Plan Estratégico De Seguridad: El Gobernador Zdero Entregó Un Patrullero Nuevo Para La Policía Rural De Presidencia De La Plaza

El Gobierno provincial continúa reforzando y priorizando la seguridad de todos los chaqueños. En esta ocasión el gobernador Leandro Zdero hizo entrega de un nuevo vehículo policial con la más alta tecnología destinado para la Policía Rural de Presidencia de la Plaza.

Este sábado, el primer mandatario provincial destacó que no solamente se trata de entrega de vehículos y uniformes, sino que todo está enmarcado dentro del Plan de Seguridad de la provincia que inició con su gestión el 10 de diciembre de 2023. En ese contexto, el gobernador adelantó que, de los 500 nuevos efectivos que egresarán a fin de año de la Escuela de Policía, 100 serán destinados específicamente al área de seguridad rural. “Había que dar vuelta la página para garantizar el combate contra el narcotráfico, el delito y el crimen organizado, y contra el abigeato en todas sus formas. Para poder combatir este tipo de delitos había que trabajar todos juntos, las Fuerzas Federales, nuestra Policía y los gobiernos locales”, señaló el Gobernador.

De esa manera, Zdero explicó: “Hemos escuchado a los productores, recorrí la provincia palmo a palmo y me comentaban de su sufrimiento y de las energías que ponían día a día para custodiar su esfuerzo. Este plan que implementamos fue justamente para que los productores puedan trabajar y vivir en tranquilidad y armonía”.

Por esa línea, el jefe del Ejecutivo provincial recordó que la provincia se encontraba muy por debajo de la media nacional y regional en materia de recursos humanos. Sin embargo, con la firme decisión de reabrir la Escuela de Policía, se logró incorporar más agentes para reforzar las distintas divisiones y áreas operativas, con el objetivo de construir una provincia más segura.

“Si queremos un Chaco productivo y que salga adelante, necesitamos que nuestros productores hagan su trabajo y no gasten las energías tratando de cuidar el esfuerzo que hacen a diario. Por eso ahí tiene que estar el equipo de seguridad y la Policía Rural”, precisó.

Por otro lado, el gobernador destacó el incansable trabajo de la Policía del Chaco, que en las últimas horas logró desbaratar uno de los búnkeres más importantes de la ciudad de Resistencia. Además, en un operativo conjunto con Gendarmería realizado en la localidad de Corzuela, se incautaron más de 170 kilos de cocaína. “Por eso recalco que es importante que nos pongamos a trabajar todos juntos, todos los chaqueños de bien, para combatir a los que pasan por nuestra provincia y pretenden transitar por la ilegalidad”, explicó.

Para finalizar, se dirigió a los productores chaqueños: “Quiero decirle que estoy convencido de que van a venir tiempos mejores, tenemos que continuar trabajando por ese Chaco que soñaron nuestros abuelos. Todo esfuerzo vale la pena, vamos a poder enfrentar otro tiempo en la provincia y ahí vamos a estar nosotros como Gobierno provincial para seguir dando todo nuestro apoyo”.

Acompañaron al Gobernador, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; el subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro; el intendente de Presidencia de la Plaza, Diego Andrés Bernachea; el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Marcos Pastori; diputados provinciales; concejales locales y demás autoridades.

MINISTRO MATKOVICH: “HAY QUE CUIDAR A LOS QUE PRODUCEN Y ACOMPAÑAR AL CAMPO”

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó los importantes cambios estructurales impulsados por el gobernador Zdero, que permitieron fortalecer la seguridad en la provincia y brindar mayor protección a los chaqueños. “Desde el primer día de gestión sabíamos que había una demanda muy fuerte y era que la gente pedía por mayor seguridad. El Gobernador, con muy buen criterio y a pesar de que cuidamos peso a peso todos los días, ordenó la compra de 10 camionetas 0KM de alta tecnología para los diferentes destacamentos de las policías rurales”, comentó.

“Entendemos que hay que cuidar a los que producen, acompañar al campo porque son quienes ayudan a salir adelante al Chaco y al país. Ellos necesitan que su policía esté patrullando constantemente y es por eso la inversión en estos vehículos altamente equipados”, aseguró el titular de la cartera de seguridad.

En ese sentido, Maktovich aseguró la incorporación de más agentes para la Policía Rural. “Como lo dijo el señor Gobernador, de los 500 efectivos que salen a fin de año a engrosar las fuerzas policiales, 100 van a ser destinados al área específica de la seguridad rural porque entendemos que el campo era un sector olvidado”, señaló.

FERNANDO ROMERO: “ESTA GESTIÓN CAMBIÓ LA MIRADA DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA”

Por su parte, el jefe de la Policía del Chaco comisario general (R) Fernando Romero, remarcó: “Hoy es un día significativo para la Policía del Chaco porque, por orden del Gobernador, se está entregando una camioneta 0KM, apta para los trabajos rurales”.

Además, resaltó el desempeño de la Policía Rural en toda la provincia, con procedimientos exitosos vinculados al abigeato, secuestros de carne y detenciones. Atribuyó estos logros al cambio de enfoque en la gestión: “Ha cambiado la mirada de seguridad en la provincia, con el respaldo del gobernador y del ministro para la gente que trabaja, para la gente de bien, para el productor rural”, dijo.

“Cuenten con la Policía del Chaco, vamos a acompañar siempre al productor rural y al ganadero, con total confianza y respaldo”, concluyó Romero dando su respaldo para con el sector productivo chaqueño.