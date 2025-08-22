Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca

La fiscalía pidió tres años y medio de prisión para Andrea del Boca, en el marco del juicio por supuesta defraudación al Estado por la producción de «Mamá Corazón» que se sigue en el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7).

El abogado Juan Pablo Fioribello, quien encabeza la defensa de la actriz junto a Federico Schumacher y Diego Onorati, señaló que «el proceso oral se viene llevando a cabo todos los jueves con audiencias bastante prolongadas, y hoy (por este jueves) fue el turno del alegato del Ministerio Público».

«Es algo absolutamente normal que dentro de un proceso el ministerio público, en este caso representado por Fabiana de León, sostenga la acusación», sostuvo, y consideró: «Se escuchó con mucho respeto lo vertido por la fiscalía. Obviamente, esto se trata de un tema de visiones y de con qué óptica se miren los hechos. A esta defensa no le cabe la más mínima duda de la inocencia de la Sra. del Boca en todo esto».

Además, remarcó que su defendida es la única imputada que no es funcionaria pública. «Para el resto se pidieron penas mucho más altas porque la Sra. fiscal entendió que tienen otro grado de responsabilidad en el tema», cerró.

EL JUICIO CONTRA ANDREA DEL BOCA

El juicio contra Andrea del Boca comenzó el 6 de marzo pasado, tras haber sido procesada en 2019 por defraudación al Estado. La actriz y productora recibió 36 millones de pesos para la realización de la novela Mamá Corazón.

Este jueves se conoció que la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz y productora.

«Nosotros siempre dijimos que no hay ningún grado de responsabilidad en la participación de Andrea en esto por la sencilla razón de que absolutamente todas las cosas fueron rendidas en tiempo y forma», afirmó su abogado, y agregó: «Lo que hay que explicar es que Andrea tenía un contrato por el que tenía que dar el contenido, pero la exhibición nunca dependió de ella. Eso dependía del Banco de contenido audiovisual que la contrató. Ella dio el contenido y cumplió con su parte contractual al 100% por lo que no hay ningún tipo de irregularidad».

En ese sentido, señaló que hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —que ha auditado la totalidad de los fondos de la productora y de la actriz— y que no se detectó ningún tipo de irregularidad. Además, sumó que la totalidad de los testigos fueron congruentes en sus declaraciones.

«De manera que va a estar en nosotros hacerle ver a los magistrados que van a fallar, la totalidad de las pruebas para que actúen en consecuencia y dicten la inmediata absolución de nuestra defendida. A nuestro entender, la prueba que hay es categórica en favor de la Sra. del Boca», expresó.