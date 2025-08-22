Alfredo Moreno de PAMI, “El Colegio Médico del Chaco difama porque destapamos nidos de corrupción y defendemos los recursos del Estado”

El coordinador administrativo del Pami en el Chaco, Alfredo Moreno, salió al cruce de acusaciones sobre supuestos pedidos de coimas a médicos del Colegio Médico del Chaco para extenderles el contrato de las cápitas que mantienen con el organismo nacional.“Como somos una gran piedra en el camino para los que no cuidan los recursos del Estado, se dedican a difamar”, expresó.

Moreno rechazó de plano lo que se publicó en distintos medios y publicaciones en redes sociales y destacó que la denuncia de los médicos puede tener un trasfondo particular: “Los mismos médicos que difaman integran el Colegio que cobra alrededor de $400 millones mes a mes y desde hace muchos años de parte del Pami y por contrato, tanto de cápita por internación, como de cirugías, estudios y tratamientos”.

“Resulta que gran porcentaje de afiliados pacientes que piden cama, son pocos los que reciben respuestas, a los demás Pami debe salir a resolver la situación, pero el Colegio cobraba igual. Es decir, ya estaba el pago hecho a través del contrato de cápitas al Colegio, pero a su vez el Pami debía debía pagar por la atención. La institución médica cobraba por un servicio que no prestaba, cobraban dos por un mismo caso”, comentó Moreno.

El dirigente además sostuvo que “por esta razón desde 2024 empezamos a descontarle a la institución por no cumplir con su parte del trato de garantizarle la atención al cúmulo de afiliados del Pami por el que cobran alrededor de $400 millones al mes. La razón es simple, defendemos a los afiliados del Pami y cuidamos los recursos del Estado como lo impulsa nuestro presidente Javier Milei”.

“Antes ganaban plata con las necesidades de los abuelos y hoy porque exigimos que se cumplan los servicios resulta que molestamos. Las consecuencias son acusaciones sin sentido e infundadas. Lo único que buscan es difamar y dañar el buen nombre y honor de personas sin ninguna prueba. Se escudan en supuestas fuentes que o no existen o mienten con un objetivo. Destapamos nidos de corrupción que llevaban muchísimos años. Actuar contra esa gente genera represalias, mediante operaciones sucias de orden político, judicial y mediático. Que las hayan montado contra La Libertad Avanza Chaco y contra mí en particular solo me confirma que estamos en el rumbo correcto”, concluyó Moreno.