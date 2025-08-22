Lanzan jornada de capacitación sobre contrataciones públicas

El Gobierno provincial brindará una jornada de capacitación, abierta y gratuita, sobre «Contrataciones Públicas: Innovaciones e imperativos desde el concepto de gobernanza».

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de agosto, de 17 a 21, en el Centro Cultural Nordeste, en el marco de la XIV Feria del Libro Jurídico que organizan el Colegio de Abogados de Resistencia y la Librería La Paz.

La capacitación será a través de la Asesoría General, la Secretaría de Coordinación de Gabinete y la Subsecretaría de Modernización del Estado.

«Queremos invitar a la ciudadanía a participar de esta jornada gratuita sobre el régimen de contrataciones en el marco de gestiones de gobierno actuales, más cercanas al ciudadano y con nuevas herramientas para el ejercicio de una gestión abierta y transparente», señaló la asesora general de Gobierno, Alejandra Ferreyra, acompañada por el subsecretario de Modernización, Federico Valdés.

La capacitación girará en torno a cuatro ejes temáticos: el primero referido a los principios básicos de los regímenes de contrataciones, qué es lo que debe imperar en las nuevas administraciones, los casos excepcionales y ejemplos concretos.

En segundo lugar, se tratará el sistema de proveedores del Estado para que la ciudadanía tome conocimiento sobre su funcionamiento, mientras que el tercer módulo girará en torno a las responsabilidades en las contrataciones públicas.

Por último, se profundizará en las innovaciones y tecnologías que se están proyectando desde la política pública en Chaco, a través de la Subsecretaría de Modernización.

En ese punto, Ferreyra recordó que está próxima a ser implementada la nueva reglamentación sobre régimen de contrataciones que ya fue sancionada. «Ahondaremos en sus principios esenciales y constituciones jurídicas; es un instrumento que viene a imponer una innovación en el régimen contractual ya que el anterior data del año 1977», indicó la funcionaria.

Por su parte, Federico Valdés apuntó que «el Estado son recursos humanos y bienes, el motor para transformar esos recursos en políticas y esas políticas en servicios que luego lleguen a la gente son las contrataciones; por eso es que al asumir la gestión lo primero que hicimos fue poner en eje las contrataciones».

Sobre el nuevo régimen de contrataciones, señaló que para su puesta a punto se trabaja en los nuevos sistemas, la digitalización y la capacitación a los directores de las áreas de compras.

INSCRIPCIÓN

Habrá cupos limitados. Los interesados en participar deberán inscribirse a través del siguiente Link: https://bit.ly/4lD3nto o https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea9VHctSZl4TlmZDEyB