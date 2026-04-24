Pedidos de residencias se duplican: ¿por qué vienen los extranjeros a Paraguay?

Más de 47.600 extranjeros solicitaron residencia en Paraguay durante el 2025 y, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, ese número prácticamente se está duplicando en estos primeros meses del año. El fenómeno crece y se hace visible en distintos ámbitos, especialmente en el sector estudiantil y emprendedor. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué atrae a los extranjeros al país?

En promedio, unas 130 personas por día iniciaron trámites de residencia el año pasado. Solo en el primer trimestre del año, más de 18.300 solicitudes fueron registradas.

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, resaltó que el año pasado tuvimos un incremento de casi el 80% y este primer trimestre nuevamente ese alto número tuvo un aumento de casi el 80%, pues pasó de 9.000 a 18.000.

¿De qué países son los extranjeros que migran a Paraguay?

El año pasado, este fue el ránking de residencias otorgadas por país de origen. El listado está encabezado ampliamente por migrantes provenientes de los países limítrofes con Paraguay:

Brasil: 23.526 (58% del total) Argentina: 4.366 Alemania: 1.652 Bolivia: 1.357 España: 1.023 Venezuela: 847 Países Bajos: 772 Estados Unidos: 736 Rusia: 509 Francia: 472

Este año, este es el “top cinco” de los países con más solicitudes de extranjeros que quieren obtener la residencia en Paraguay está conformado por:

Brasil Argentina Alemania España Estados Unidos

Migraciones: esto es lo que buscan los extranjeros en Paraguay

El director resaltó que, contrariamente a lo que se veía en años anteriores, la mayoría de los brasileños que llegan hoy no son estudiantes sino comerciantes y emprendedores en distintos rubros.

“Ven a Paraguay como potencialmente alto para sus inversiones, negocios y actividades en general”, contó.

En cuanto a los alemanes, señaló que muchos de los que llegan son jubilados que ven que sus pensiones les “rinden el doble” y acá encuentran un ambiente acogedor, sobre todo porque ya existe una gran comunidad asentada en Paraguay.

En líneas generales, Kronawetter señaló tres principales factores que son señalados durante las entrevistas:

Estabilidad económica a largo plazo

a largo plazo Crecimiento económico estable del país

estable del país Baja presión tributaria

“Después resaltamos que el país se está convirtiendo en un centro logístico con rutas como la Bioceánica y el Puente de la Integración, por todo eso también ven un clima propicio para sus negocios”, consideró.

Solicitudes de residencia temporal en Paraguay

Por otra parte, el director de Migraciones aclaró que el 80% de las solicitudes son de residencia temporal, es decir, tienen una duración de entre dos meses y cuatro años. En ese periodo, los extranjeros no están obligados a residir en Paraguay y generalmente lo aprovechan para evaluar si el ambiente es propicio para instalarse, explicó.

Ante el temor de que esta migración afecte el mercado laboral paraguayo, señaló que “no existe la posibilidad de que vengan a invadirnos o a conspirar, como creen algunos”, puesto que los que deciden quedarse finalmente crean empleos para los paraguayos.

“Y muchos de ellos no se quedan a vivir definitivamente hasta completar su residencia permanente y para eso pasan de dos a cuatro años”, detalló.

Por otra parte, el director de Migraciones señaló que, además de lo “tangible”, lo que destacan los extranjeros es la hospitalidad. “Eso no se puede medir, solo se puede sentir; cuando vienen acá, expresan la comodidad. Siempre fuimos hospitalarios con gente del extranjero, esos son bienes que también siempre se aprecia”, concluyó.

¿Qué dicen los extranjeros que se instalaron en Paraguay?

Para entender las razones detrás de esta migración, conversamos con extranjeros que hoy residen en Paraguay. Entre los factores más repetidos aparece uno en particular: la calidez de la gente.

Sofía Galich, ciudadana rusa y emprendedora gastronómica en Asunción, llegó al país hace tres años. Antes vivía en Eslovaquia, pero buscaba un lugar en América del Sur donde pudiera invertir y establecerse.

“Me sorprendió lo cálidas que son las relaciones entre las personas. Me gustó el clima, el ritmo de vida tranquilo, y decidí mudarme”, contó. Su primer contacto con Paraguay fue casi casual: investigando sobre la migración rusa en Sudamérica, encontró referencias históricas que despertaron su curiosidad. Vino de vacaciones, sin conocer a nadie, y decidió quedarse.

Hoy impulsa su marca gastronómica —conocida en redes como “Sofi Rusa”— donde comparte su experiencia diaria como emprendedora. Cada día, cuenta cómo le va desde la instalación de su cafetería hasta la difusión de la pastelería rusa, incluso realizando entregas ella misma en transporte público.

Además, ya regularizó su situación migratoria: comenzó con una residencia temporal y actualmente cuenta con la permanente por 10 años. También está formalmente inscripta como contribuyente.

“Mi experiencia es positiva: aquí tratan bien a los extranjeros, la gente es muy amable y amigable. Estoy contenta de haber elegido Paraguay”, destacó.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Relató que enfrenta un litigio por estafa con una desarrolladora inmobiliaria y mencionó dificultades en el sistema judicial y bancario. Aun así, mantiene una visión positiva y proyecta nuevos emprendimientos, como un proyecto agrícola sustentable.

“También planeo empezar a hacer realidad mi sueño este año: un proyecto para cultivar verduras, bayas y frutas orgánicas, y construir casas de barro ecológicas e infraestructura turística en torno a esta idea. Soy agrónoma y elegí Paraguay en parte por eso: tiene un buen clima y la infraestructura adecuada para llevar a cabo mi sueño”, reveló sobre su mayor aspiración.

Paraguay como destino académico y profesional

Otro caso es el de Alejandro Pachón, psicólogo clínico colombiano, quien llegó al país inicialmente en 2019 para realizar prácticas académicas. Regresó en 2023 para su maestría y actualmente continúa su formación en didáctica universitaria.

“El estudio y las oportunidades laborales fueron la motivación principal, además de los vínculos que ya había generado”, explicó.

Al igual que otros extranjeros, destacó la calidez humana, la tranquilidad y el clima como factores determinantes. “El ambiente… Las personas son muy cálidas, la tranquilidad, el clima… Son factores que influyen mucho”, manifestó.

También valoró el crecimiento de su área profesional en Paraguay, puesto que busca instalar un consultorio junto con otros profesionales y seguir trabajando muy de cerca en el ámbito académico, por lo cual precisamente ahora está estudiando dicha especialización.

“El desarrollo de mi profesión también tiene un campo y un auge muy estructural en el país, entonces eso también es muy importante”, resaltó.

No obstante, mencionó algunos desafíos cotidianos. “Algo que sí veo un poco es la pasividad para todas las cosas, porque se tiende a hacer las cosas un poco más lentas; en Colombia somos más proactivos para hacer las cosas y creo que también el caos vehicular -dijo entre risas- creo que falta un poco de organización en eso, pero el resto excelente”, finalizó.

Al igual que Sofía y Alejandro, son muchos los extranjeros que están instalándose en el país y varios de ellos comparten sus historias a través de redes sociales, buscando crear comunidad y también emprender.

Fuente: ABC