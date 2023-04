Paraje El Zanjón celebra el 30 de abril el día de su Patrona Santa Catalina

Impactos: 14

El paraje El Zanjón, distante a 40 kilómetros al norte de Quitilipi, celebra a su patrona Santa Catalina el próximo domingo 30 de abril. Sus fieles comenzaron a celebrarlo desde el año 1950 y lo siguen haciendo tradicionalmente todos los años hasta la actualidad .

“Es un día especial para la colonia, para las zonas vecinas, es una fecha muy cara a los sentimientos de la fe católica, religiosa como también a todos los devotos de esta santa”, que la visitan todos los años y asisten desde distintos lugares de la provincia.

Bajo el lema Santa Catalina, renueva mi fe y vida eucarística. A partir del jueves 27 del corriente mes esta previsto llevar adelante un triduo ,15 hs misa ,viernes 28 a las 15 hs rezo del rosario y sábado 29 a las 15 hs rezo del rosario ,invitando a toda la comunidad a participar de este importante momento religioso . La actividad religiosa estará presidida por el padre Fernando Sosa. Las mismas darán inicio el mismo día de la santa patrona a las 11:00 con una misa y bautismos, al mediodía habrá un almuerzo criollo con comidas típicas de la zona. Por la tarde a las 15:00 está prevista la bendición de los vehículos y a las 16:00 hs será la misa central y posterior procesión por las cercanías del local religioso del paraje El Zanjón.

“El evento de fe y creencia es uno de los encuentros clásicos de la colonia El Zanjón en particular y zonas de influencia en general, que reúne a cientos de fieles de distintas zonas vecinales y lugares más alejados que acuden a participar ese día, ya sea para pedir o agradecer a la Santa”

La puesta en marcha de esta iniciativa religiosa, cultural, social, familiar, popular se lleva a cabo desde el año 1950 cuando una familia de apellido Milesi donaron el terreno para que se construya dicha capilla en esta colonia rural quitilipense con el fin,objetivo de que sea como un encuentro de familias, vecinos, allegados que se da anualmente desde el año 1950 aproximadamente según sus pobladores más antiguos del sector rural “significa celebrar nuestra identidad con más valores humanos, más acciones, más desarrollo, crecimiento, más equidad, más igualdad, más justicia”.

La capilla estará abierta desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche 20:00 aproximadamente para recibir a todos sus leales creyentes y los que quieran acercarse para pedir o agradecer a Santa Catalina los favores realizados, recibidos y o concretados.

Los pobladores de la colonia rural quitilipense recordaron que “la celebración comenzó cuando la provincia era aún Territorio Nacional, con la donación de un terreno por parte de una familia de apellido Milesi para la capilla Santa Catalina en el año 1950 aproximadamente”.

Poco de historia de esta fiesta:

Desde entonces cada 30 de abril se realiza la jornada religiosa, cultural, familiar, popular como un encuentro de familias y vecinos en la colonia El Zanjón. Tradicionalmente y desde aquellos lejanos años Al inicio del día, bien temprano se escuchaban las salvas de bombas, luego venían las misas, procesiones, bautismos y el tradicional almuerzo criollo, con juegos familiares (pantallita y lotería) música a través de equipos con parlantes bocinas (estilo verdulero y de parques de juegos recreativos). Se organizaban también grandes campeonatos de fútbol, festival popular, ventas de comidas típicas (saladas y dulces), no faltaba el amigable mate. Muchas de estas actividades siguen vigentes y otras ya quedaron olvidadas, aunque los que vivieron esa hermosa época siempre lo recuerdan con gran fervor y sana costumbre.

MENSAJE DEL PÁRROCO QUITILIPENSE, PADRE FERNANDO SOSA .

“Como todos los años, pedimos su intercesión por estas comunidades llenas de vida, donde existen todavía, varias escuelas primarias, jardines de infantes, cuatro colegios secundarios y dos institutos terciarios y varias instituciones mas , lo que es una gran bendición para nuestros jóvenes ,familias rurales y sus respectivas familias, teniendo todo a su alcance sin tener necesidad de emigrar a centros urbanos o grandes urbes para su formación personal y llevar adelante otros tipos de iniciativas .

“En este año, pedimos una vez mas la intercesión de nuestra patrona, Santa Catalina, para que los pedidos hechos a las debidas autoridades de las diferentes instituciones de telecomunicación (Telecom Personal y Enacom), respondan favorablemente a la iniciativa de tener una antena de comunicaciones para esta región, debido al gran número de familias que habitan en estas comunidades y el beneficio para que los niños, jóvenes, adultos, familias, instituciones de las zonas y comunidad en general, aprovechen esta etapa de sus vidas en el estudio y poder hacer uso de las actuales herramientas tecnología , Ya que hoy por hoy no es un lujo, es una necesidad”.

La puesta en marcha de esta iniciativa que se da anualmente “significa celebrar nuestra identidad con más valores humanos, más acciones, más desarrollo, más equidad, más igualdad, más justicia y sobre todo, con orgullo, en cuanto a la demanda de conectividad en todas las colonias rurales. Queremos tener las mismas posibilidades que las ciudades, celebrar la vida, costumbres, leyendas, debemos construir no sólo el presente, sino apostar al futuro, entre todos los integrantes y familias del ámbito agrícola, agrario y Pymes .

Desde la comunidad invitan a participar de la jornada religiosa, la cual comenzará desde horas temprana hasta la tardecita noche .

Recordamos que Santa Catalina es reconocida como la patrona de los jóvenes ,de los estudiantes ,de los filósofos ,de los camioneros ,hiladores y molineros .

El Zanjón, junto a las comunidades próximas, como El Paraisal, Pampa Verde, La Matanza y La Tambora, pertenecientes al departamento de Quitilipi, celebran el próximo día 30 de abril a su Patrona, Santa Catalina. “Como todos los años pedimos su intercesión por estas comunidades llenas de vida, donde existen, todavía ,varias escuelas primarias ,jardines de infantes , 4 Colegios Secundarios y dos Institutos Terciarios ,lo que es una gran bendición para nuestros jóvenes rurales y sus respectivas familias ,teniendo todo a su alcance sin tener necesidad de emigrar a centros urbanos o grandes urbes para su formación personal .