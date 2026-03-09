Pampa del Infierno fue sede del acto provincial por el Día de la Mujer y distinguieron a referentes de toda la provincia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Chaco realizó en Pampa del Infierno el acto central para homenajear a mujeres destacadas de distintas localidades que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo social, cultural y productivo de la provincia.

Durante la ceremonia, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, destacó la importancia de reconocer el rol de las mujeres en la sociedad.

“No solo venimos a entregar distinciones, estamos aquí para reconocer a todas las mujeres chaqueñas que son el verdadero motor de nuestra provincia. Donde hay una mujer protagonista, hay una sociedad más desarrollada, más ordenada y con mayor crecimiento”, expresó.

Reconocimientos a mujeres de toda la provincia

El acto contó con la presencia de la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela; la intendente local Glenda Seifert; la senadora nacional Silvana Schneider; y la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado, junto a legisladores, intendentes, instituciones y fuerzas de seguridad.

En total se entregaron reconocimientos a mujeres de más de 30 localidades de la provincia, destacando trayectorias vinculadas a la educación, el emprendedurismo, la salud, la justicia, el trabajo social y el compromiso comunitario.

El máximo reconocimiento como Mujer Destacada del Año fue otorgado a Laura Corro, oriunda de Villa Berthet. Corro impulsa la Fundación Construirme, dedicada a la confección de pelucas para mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos, brindando acompañamiento y contención en momentos complejos de salud.

Políticas de formación y empleo

Durante el evento también se destacó el impacto de las políticas públicas orientadas a la capacitación laboral de mujeres. Según se informó, durante 2025 se desarrolló un programa de formación en oficios, mediante el cual 40 mujeres egresadas del curso de construcción en seco lograron acceder a trabajo registrado.

De cara a 2026, el Gobierno provincial confirmó la continuidad de estas iniciativas y anunció que en mayo comenzarán nuevos cursos de formación, incluyendo capacitaciones en áreas como refrigeración, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Mujeres distinguidas de Pampa del Infierno

En el marco del acto también fueron reconocidas mujeres de Pampa del Infierno por su trayectoria y compromiso en distintos ámbitos:

Educación: Yolanda Pérez , directora de la UEGP N.º 39 “Virgen de Itatí”, seleccionada entre los 24 semifinalistas del premio nacional “Docentes que Inspiran” , entre más de 2.100 postulaciones de todo el país.

Emprendedurismo: Anahí Corbalán , artesana que convirtió el barro de la región en un emprendimiento artístico reconocido en la zona.

Salud: Catalina Amprino , enfermera rural que dedicó más de cinco décadas a asistir a familias de sectores vulnerables.

Justicia: Isabel Strizka , primera mujer jueza de la localidad, con una destacada trayectoria en el ámbito judicial y en la defensa de los derechos de mujeres y niños.

Empresarial: Yerta Bertoldi, empresaria de más de 80 años, hija de inmigrantes y parte de una de las familias fundadoras del pueblo.

El encuentro concluyó con un reconocimiento colectivo a las mujeres chaqueñas que, desde distintos espacios, impulsan transformaciones y fortalecen el tejido social de sus comunidades.