Día Mundial de la Tortilla de Papa: el origen de un clásico de la cocina española y cómo preparar la versión tradicional

Cada 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Papa, uno de los platos más representativos de la gastronomía española y también uno de los más queridos en muchos países del mundo. Simple, sabrosa y preparada con pocos ingredientes, esta receta logró atravesar generaciones y fronteras hasta convertirse en un clásico infaltable en bares, restaurantes y hogares.

Su popularidad radica en su sencillez: papas, huevos, aceite y sal alcanzan para dar forma a una preparación que combina sabor, tradición y practicidad. Con el paso del tiempo surgieron distintas variantes, aunque la versión tradicional sigue siendo la favorita de muchos.

Un origen ligado a la cocina popular

Aunque no existe una única versión sobre su nacimiento, varios historiadores sitúan el origen de la tortilla de papa hacia fines del siglo XVIII en España. Una de las teorías más difundidas señala que habría surgido en la región de Extremadura como una comida económica y nutritiva destinada a alimentar a la población en épocas de escasez.

La combinación de huevos y papas resultaba accesible y permitía preparar un plato abundante, capaz de alimentar a varias personas. Con el tiempo, la receta se expandió por todo el país hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocidos de la cocina española.

La receta clásica de la tortilla de papa

La versión más tradicional se prepara con pocos ingredientes:

Ingredientes

4 papas medianas

4 o 5 huevos

aceite de oliva

sal

(opcional) 1 cebolla

Preparación

Pelar y cortar las papas en rodajas finas o en cubos pequeños. Cocinarlas en una sartén con abundante aceite hasta que estén tiernas, sin que lleguen a dorarse demasiado. Si se utiliza cebolla, incorporarla y cocinarla junto con las papas hasta que quede transparente. Batir los huevos en un recipiente, agregar las papas escurridas y mezclar. Colocar la preparación en una sartén caliente con un poco de aceite y cocinar a fuego medio hasta que cuaje. Darla vuelta con la ayuda de un plato para dorar el otro lado.

El resultado es una tortilla dorada por fuera y suave por dentro, ideal para servir caliente o a temperatura ambiente.

Un clásico que nunca pasa de moda

Con cebolla o sin ella —un debate que sigue dividiendo a los fanáticos—, la tortilla de papa continúa siendo una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina española. Su combinación de ingredientes simples y su sabor inconfundible explican por qué, cada 9 de marzo, miles de personas la celebran alrededor del mundo como un verdadero clásico de la mesa.