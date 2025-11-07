ORGULLO NEGRX – 8 de NOVIEMBRE en ESPACIO MARACUYÁ

El 8 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de las Personas Afroargentinas y de la Cultura Afro, en homenaje a María Remedios del Valle, reconocida como “Madre de la Patria”. Fue una mujer afrodescendiente que luchó en las guerras por la independencia junto a Manuel Belgrano y sufrió persecución y olvido tras su participación. Esta fecha, instaurada por la Ley N.º 26.852 (2013), busca visibilizar la presencia, la historia y los aportes de las comunidades afrodescendientes en la construcción cultural y social de nuestro país.

Por este motivo los invitamos a celebrarnos en el Espacio Maracuyá, a partir de las 21 horas. Una noche de candombeada, poesía, percusión, danza y resistencia colectiva, con la participación de artistas locales y regionales que hacen vibrar el arte afro, transfeminista y disidente.

GRILLA DE ARTISTAS INVITADXS

RETUMBA Q’ Te Parió!

Ensamble transfeminista de percusión de Formosa, creado en plena marea verde (2019). Conformado por mujeres y disidencias, el grupo fusiona ritmos latinoamericanos con el lenguaje de señas musicales ideado por Santiago Vázquez, proponiendo una experiencia de improvisación colectiva. Han recorrido festivales del NEA y compartido escenarios con artistas como Ema Cuañeri (pueblo Qom), Analúz Blanco y Passiflorx (Paraguay). Actualmente son 14 percusionistas que hacen vibrar el tambor con fuerza militante.

Grupo Danza Identidad – Fragmento de “ADN Afro… argentino”

Una obra en construcción que indaga en cómo nuestras prácticas culturales e identitarias argentinas y latinoamericanas están atravesadas por raíces afrodescendientes. Movimiento, cuerpo y memoria se entrelazan para reivindicar la presencia afro en nuestra identidad nacional.

Mostras Cambá

Trío chaqueño integrado por Erika González, Magalí Monzón y La Fuegah, integrantes de La Sociedad del Tambor y Awon Awo Ti Oké, colectivos que trabajan por la revalorización de la identidad afro y la lucha antirracista. Desde la voz, el tambor y el ritual, nos invitan a celebrar nuestras memorias negras y maricas. En su repertorio suenan candombes porteños y litoraleños, cumbias y ritmos brasileros.

También estarán compartiendo poesía y palabra viva : Lefi Ramírez, Marva Coronel, Ocho Nomás, Camilo Delverso.

La invitación es realizada por Awo Awo Ti Oke (Organización afrodescendiente chaqueña) y La Sociedad del Tambor (Organización Afrochaqueña).

DATOS DEL EVENTO

Viernes 8 de noviembre

Desde las 21 hs

Espacio Maracuyá, Pio XII 985. Resistencia Chaco

Valor de entradas anticipadas : 4 mil pesos (3625156642)

Valor de entradas en puerta: 5 mil pesos