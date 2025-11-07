Gala de Ballet de ISPEA Danza y Teatro “María Angélica Pellegrini”

Este espectáculo llamado «Gala de Ballet» de los niveles de contacto y nivel básico, se realizará el próximo jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Domo del Centenario «Zitto Segovia».

El programa incluye, en la primera parte, «La Reina Roja» interpretado por las estudiantes de 1ro 2da, 2 do 2 da y 5to año de nivel básico y estudiantes 1ro, 2do y 3er año de Nivel Superior de las carreras de Danza Clásica y Contemporánea, Danzas Folklóricas Argentinas y Tango y Teatro bajo de la dirección de las profesoras Norma Ayala, Ana Cassiet e Irina Palandella.

A continuación, «El Espíritu de La Aldea» con dirección de las profesoras María Alejandra López, Rocío Barreto Mercado, Malysz, Córdoba Yanina, Ortega Noelia y Slongo Patricia con estudiantes de los Cynthia y estudiantes de los Talleres de 5, 6, 7 y 8 años del Nivel de Contacto; y estudiantes de 1ro 1ra y 2do 1ra del Nivel Básico.

Luego presenciaremos “Joyas” a cargo de las profesoras Norma Ayala, Cynthia Malysz, Ferreira Cintia y Córdoba Yanina con alumnos de 3ro, 4to, 5to y 8vo años del Nivel Básico.

Para cerrar esta velada, las alumnas de 6to, 7mo y 9no años del Nivel Básico nos deleitarán con su interpretación del Ballet de Repertorio clásico «Las Silfides», con dirección de las profesoras Gabriela Espinosa, Camila Ambos, María Graciela Magaldi y María Alejandra López.

Esperamos contar con la concurrencia del público para que esta experiencia artística sea gratificante y nuestros artistas se sientan realizados ante el caluroso aplauso del público. La institución con 53 años de trayectoria ha formado y sigue formando a grandes profesionales de la danza a nivel provincial, regional y nacional.

