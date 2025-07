”Oposición Ausente: No Asistieron A La Sesión Que Ellos Mismos Convocaron”, Dijo Lazzarini

El diputado provincial y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, Sebastián Lazzarini, cuestionó el vergonzoso accionar de los legisladores de la oposición, quienes impulsaron un pedido de interpelación a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, para este miércoles y NO FUERON.

”NO FUERON CAPACES DE JUNTAR EL QUÓRUM NECESARIO”

En ese contexto, Lazzarini mencionó: “Esta situación tiene que ver con una iniciativa por parte de los diputados de la oposición con interpelar a la ministra Sofía Naidenoff. Hoy teníamos la convocatoria a las 9 y no fueron capaces de juntar el quórum necesario”.

El legislador provincial destacó que el bloque de Juntos por el Cambio estuvo presente a pesar de no haber impulsado el pedido de interpelación a la ministra de Educación. “Nosotros trabajamos perfectamente en reuniones de trabajo, somos del mismo equipo, trabajamos con cada proyecto o iniciativa de cualquier legislador y lo hacemos a través de las comisiones. Hoy teníamos esta convocatoria y fue la propia oposición la que no juntó el quórum”, precisó.

Y agregó: “Los propios interpelantes, que han firmado este pedido y con todo lo que este proceso conlleva, no han asistido. Nosotros hemos venido y ellos no, por eso cayó esta sesión especial”.

Por último, Lazzarini también confirmó que la ministra de Educación estuvo presente en las inmediaciones del recinto legislativo a la espera del inicio de la sesión para brindar y exponer los temas que sean necesarios.