Juan José Castelli: secuestran casi 100 gramos de cocaína y detienen a dos hombres en un allanamiento

Un importante procedimiento antidrogas se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en la ciudad de Juan José Castelli, donde personal de la División Operaciones Drogas Interior concretó un allanamiento que culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego y la aprehensión de dos personas.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en la Chacra 27, en el marco de una causa por “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes”. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías local, a cargo del doctor José Luis Kerbel, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, encabezada por la doctora Laura Soledad Borelli.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un envoltorio de polietileno tipo “bochón” que contenía una sustancia blanquecina. Tras el pesaje y la correspondiente prueba de campo, se confirmó que se trataba de cocaína con un peso de 61,91 gramos. Asimismo, hallaron otra sustancia desparramada en el lugar que, luego del análisis químico, arrojó un resultado positivo para cocaína con un peso de 36,59 gramos. En total, el secuestro ascendió a 98,5 gramos del estupefaciente.

Además, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, recortes de polietileno presumiblemente utilizados para el fraccionamiento, la suma de 211.250 pesos en efectivo y diversas anotaciones de interés para la causa.

En una de las habitaciones de la vivienda, los agentes también encontraron una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y diez cartuchos del mismo calibre.

En el lugar fueron detenidos el principal investigado, un hombre de 31 años, y un joven de 22 que se encontraba en la casa al momento del allanamiento. Según informaron fuentes policiales, uno de ellos intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido por el personal interviniente.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.