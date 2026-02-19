Operativo de vacunación en Barranqueras para reforzar la salud preventiva

La Municipalidad de Barranqueras llevó adelante un nuevo operativo de vacunación en la vía pública, en esta oportunidad sobre la vereda del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de acercar a la comunidad distintas dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

Durante la jornada, el equipo del área de Salud municipal aplicó vacunas destinadas a niños, niñas y personas adultas, incluyendo dosis antigripales, Neumo 20, vacunas de ingreso escolar y también contra el dengue, como la Qdenga.

Desde el municipio señalaron que este tipo de operativos busca facilitar el acceso a la salud preventiva, promoviendo la inmunización en sectores estratégicos de alta circulación y reforzando las políticas de cuidado integral destinadas a la población.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer la cobertura sanitaria y prevenir enfermedades a través de la vacunación.

