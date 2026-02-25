Presidencia Roca: firman comodato para recuperar un espacio comunitario en el barrio San Juan

641717033_1451907089897490_6431462927902374994_n

El intendente de Gustavo J. Martínez encabezó este martes en Presidencia Roca la firma de un comodato junto a autoridades municipales, representantes del PADIS y vecinos del barrio San Juan, con el objetivo de recuperar y poner en valor un predio que será destinado a actividades comunitarias.

El acuerdo establece el compromiso de los vecinos para acondicionar y mantener el espacio, promoviendo su uso como punto de encuentro para el desarrollo de propuestas culturales y deportivas.

En este marco, Alejandro Molina utilizará el salón comunitario para dictar clases de guitarra, mientras que la familia Gamarra impulsará la creación de una cancha de vóley, iniciativas que buscan fomentar la participación, el deporte y la integración social en el barrio.

Desde la organización destacaron que este tipo de acciones apuntan a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad, promoviendo el compromiso vecinal y la generación de espacios que contribuyan al desarrollo social y recreativo de los habitantes.

