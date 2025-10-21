Operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Policía Rural de San Martín culminó con el secuestro de una camioneta y más de 40 cajas de cigarrillos ilegales

La Dirección de Seguridad Rural y Ambiental, a través del Departamento de Seguridad Rural General San Martín, informó sobre un importante procedimiento realizado este martes 21 de octubre de 2025, entre las 06:00 y las 11:00 horas, en la zona de Colonia Campo Sabina, jurisdicción de Presidencia Roca.

El operativo se desarrolló bajo la intervención de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, y contó con la colaboración de Gendarmería Nacional, Sección General San Martín, en el marco del Plan Paraná.

Durante un control preventivo sobre un camino vecinal próximo a la Ruta Provincial N° 3, personal de Gendarmería observó el paso de una camioneta Toyota Hilux (dominio AA802VU) que, al advertir la presencia del control, embistió el puesto y se dio a la fuga.

Ante esta situación, se dio aviso al personal policial del Departamento de Seguridad Rural, que rápidamente implementó un operativo cerrojo con apoyo logístico y comunicación permanente entre ambas fuerzas. El rodado fue interceptado en la Ruta Provincial N° 3, a la altura de Campo La Aurora, donde el conductor realizó un giro brusco y se internó en un camino vecinal sin salida, abandonando luego el vehículo.

Al inspeccionar la camioneta, los efectivos constataron que en su interior se transportaban 41 cajas con 50 brezas de cigarrillos marca “Rodeo”, de origen extranjero y sin aval aduanero, por lo que se procedió al secuestro de la mercadería y del vehículo conforme lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

Las fuerzas continúan con recorridas en la zona para dar con los ocupantes del rodado y se aguarda el resultado de la verificación técnica del vehículo secuestrado.

El procedimiento estuvo a cargo del Comisario Inspector Eric Saúl Martínez, jefe del Departamento de Seguridad Rural General San Martín.