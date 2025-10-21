Elecciones 2025: cuántos electores habilitados hay para votar en cada provincia

El próximo domingo 26 de octubre, los ciudadanos de todo el país volverán a las urnas para las elecciones legislativas nacionales de 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En total, el padrón nacional habilita a 36.477.204 personas para votar, tanto en Argentina como en el exterior , según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Será una jornada especial: por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un sistema que busca modernizar el proceso electoral, garantizar mayor transparencia y simplificar el conteo de votos.

En el Chaco, están habilitados 1.015.693 electores, mientras que en Corrientes el número asciende a 950.576 votantes. Entre ambas provincias, representan más de 1,9 millones de ciudadanos convocados a participar del proceso democrático que definirá la composición del Congreso Nacional y, en algunos casos, cargos locales.

El Chaco elegirá diputados y senadores nacionales, mientras que Corrientes renovará únicamente representantes en la Cámara baja.

En tanto, a nivel nacional, el operativo electoral incluirá 17.398 establecimientos habilitados y 109.046 mesas de votación en todo el país. La elección se llevará a cabo bajo el sistema de representación proporcional D’Hondt, con voto universal, secreto y obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años.

Con el debut de la Boleta Única de Papel, las elecciones de 2025 no solo definirán el equilibrio de fuerzas en el Congreso, sino que también pondrán a prueba un nuevo modelo de votación que promete mayor agilidad y transparencia. En provincias como Chaco y Corrientes, donde las elecciones suelen tener alta participación ciudadana, el desafío será combinar la innovación tecnológica con la confianza en el sistema democrático.

LOS ELECTORES HABILITADOS POR PROVINCIA

CABA: 2.520.249

Buenos Aires: 13.353.974

Catamarca: 347.282

Córdoba: 3.084.000

Corrientes: 950.576

Chaco: 1.015.693

Chubut: 453.021

Entre Ríos: 1.053.652

Formosa: 491.565

Jujuy: 602.380

La Pampa: 304.693

La Rioja: 309.186

Mendoza: 1.525.824

Misiones: 994.317

Neuquén: 609.951

Río Negro: 617.054

Salta: 1.111.029

San Juan: 606.278

San Luis: 399.321

Santa Cruz: 288.732

Santa Fe: 2.815.453

Sgo. del Estero: 813.327

Tucumán: 1.341.563

Tierra del Fuego: 162.527

Exterior: 490.726