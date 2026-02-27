Nuevo Operativo Integral de Salud en el Paseo Sur de Resistencia

El Gobierno provincial informó que este sábado se realizará un operativo de abordaje territorial en la plaza «Anfiteatro Paseo Sur», ubicada en la intersección de avenida Belgrano y Falucho, en la ciudad de Resistencia.

La jornada comenzará a las 8, destinada a brindar atención sanitaria y servicios gratuitos a la comunidad.

Durante el operativo, los vecinos podrán acceder a atención de medicina clínica con certificado de buena salud, odontología con certificado bucodental, controles de enfermería y aplicación de vacunas del calendario nacional, incluida la vacuna contra Covid-19.

Quienes presenten síntomas respiratorios deben asistir con barbijo. Además, se solicita concurrir con carnet de vacunación o Documento Nacional de Identidad (DNI).

La actividad contará con la participación de equipos de salud y distintos organismos provinciales que trabajarán de manera articulada para garantizar el acceso a controles médicos y acciones de prevención.

Entre ellos, participarán el Ministerio de Desarrollo Humano, la Subsecretaría de Acción Social, el programa Ñachec, Nutri tu Vida, el programa Dejando Huellas, el Ministerio de Seguridad, la Policía del Chaco, el Colectivo Sanitario y asociaciones que acompañan la iniciativa.

El operativo se lleva adelante con el objetivo de acercar servicios de salud a los barrios y facilitar la realización de controles médicos y la vacunación.