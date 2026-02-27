Guillermo Agüero destacó avances en la pavimentación de la Ruta 13 y nuevas gestiones por rutas nacionales

El diputado nacional Guillermo Agüero se refirió a los avances en la pavimentación de la Ruta Provincial 13, una obra considerada estratégica para el desarrollo productivo del sudoeste chaqueño, y confirmó gestiones ante Nación para completar los tramos pendientes.

La traza conecta el empalme con la Ruta Nacional 11, en el este provincial, hasta la Ruta Nacional 95, atravesando de este a oeste el sur del Chaco y vinculando zonas productivas con corredores hacia Santiago del Estero y Santa Fe.

Avance por etapas

Según detalló el legislador, la obra está dividida en cuatro secciones:

Sección 1: Desde la Ruta 11 hasta Cote Lai, ya pavimentada con financiamiento de Fonplata.

Sección 2: Desde Cote Lai hasta el empalme con la Ruta 7 (Charadai), actualmente en ejecución con un 22% de avance.

Sección 3: Desde Charadai hasta el empalme con la Ruta 4 (Samuhú), con 57 kilómetros pendientes.

Sección 4: Desde la Ruta 4 hasta la Ruta 95, en cercanías de Villa Ángela, con 35 kilómetros restantes.

Agüero confirmó que el perfil del proyecto para las secciones 3 y 4 ya fue presentado ante Nación y que se gestiona financiamiento a través de organismos multilaterales.

El objetivo es completar los aproximadamente 170 kilómetros totales del corredor, beneficiando directamente a localidades como Charadai, Cote Lai, Samuhú, Enrique Urien, Villa Ángela, Santa Sylvina y Du Graty, entre otras, impactando en una población estimada de 120.000 chaqueños.

Impacto productivo y logístico

El diputado subrayó que la pavimentación permitirá reducir costos logísticos, mejorar la conectividad y descomprimir rutas nacionales actualmente deterioradas, como la Ruta 95 y la Ruta 16. Además, destacó que la obra tendrá efectos en la calidad de vida, facilitando traslados sanitarios y garantizando transitabilidad incluso en épocas de lluvias.

“Es un corredor estratégico para la producción agrícola y ganadera. Disminuye kilómetros, baja costos y potencia la matriz productiva del Chaco”, señaló.

Concesiones y nuevas obras

Agüero también informó que Nación incluyó al Chaco en la licitación para la concesión de tramos de la Ruta 16 y la Ruta 11. Según explicó, el 18 de mayo de 2026 se abrirán los sobres para la concesión de:

Ruta 16: desde el acceso al puente interprovincial hasta Avia Terai.

Ruta 11: desde la intersección con la Ruta 16 hasta Nelson (Santa Fe), incluyendo el tramo chaqueño hasta Basail.

En total, se concesionarían cerca de 300 kilómetros, con un plan que contempla dejar las rutas en condiciones óptimas de transitabilidad durante el primer año de gestión.

Ruta 89 y otras prioridades

En cuanto a la Ruta Nacional 89, confirmó que fue priorizada en la agenda provincial y que existe un convenio firmado para intervenir el tramo entre General Pinedo y el límite con Santiago del Estero, uno de los sectores más deteriorados.

Finalmente, recordó que el Segundo Acueducto del Interior fue la primera obra priorizada por Nación en la provincia y continúa en ejecución.

Agüero aseguró que las gestiones continúan “con trabajo técnico y diálogo permanente” y afirmó que el objetivo es consolidar infraestructura clave para impulsar el desarrollo económico del Chaco.