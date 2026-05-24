Nuevo operativo con más de diez divisiones policiales en la búsqueda de Axel González

La Policía del Chaco volvió a realizar un megaoperativo en el marco de la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que desapareció el pasado 17 de mayo, en el barrio Tkay, en Fontana.

Los nuevos rastrillajes tuvieron lugar en zonas de monte y otras aledañas a las calles Paraíso y 1.° de Mayo, en la misma localidad de Fontana, con la participación de múltiples divisiones policiales coordinadas por la cúpula de la institución.

El despliegue cuenta con la coordinación general del Comisario General Nelson Marcelo Alvarenga, Director General de Investigaciones. El operativo involucra a más de diez direcciones y divisiones especiales, entre ellas: Abordaje Territorial, Seguridad Rural y Ambiental (con móviles y montados), Consumos Problemáticos, Policía Caminera (con móviles y motoristas), Investigaciones, Inteligencia Criminal (con apoyo de drones), Bomberos (equipos de rescate y salvamento), Instituto Superior de Seguridad Pública (20 cadetes), Departamento Canes (con perros especializados en rastreo), División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas

Del mismo modo, las comisarías Primera y Tercera de Fontana prestan apoyo en las tareas desarrolladas. La Policía solicita a la ciudadanía que, ante cualquier dato sobre Axel Alejandro González, este sea comunicado rápidamente al servicio 911 o a la dependencia policial más cercana.