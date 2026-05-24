Semana de Mayo agradable con aumento de la temperatura y cielos algo nublados

El frío intenso comenzará a aflojar de manera gradual durante la última semana de mayo en la capital chaqueña. Si bien las mañanas y las noches continuarán frescas, las temperaturas mínimas dejarán atrás los registros de un solo dígito y las máximas mostrarán un notable incremento con el correr de los días.

​Para hoy domingo 24 de mayo, se espera un marcado contraste térmico: tras una madrugada muy fría con una temperatura mínima que se ubicó en los 5°C, la tarde se presentará agradable con una máxima que alcanzará los 21°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada, incrementándose la nubosidad hacia la noche.

Para la jornada patria del 25 de mayo, se prevé un salto importante en la temperatura mínima, la cual se posicionará en los 14°C, mientras que la máxima trepará hasta los 22°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

​El martes, las condiciones se mantendrán estables, con una mínima de 13°C y una máxima que repetirá los 22°C, acompañadas de nubosidad variable.

​El miércoles será el día más cálido de la semana. Se estima que el termómetro ascenderá hasta los 26°C de máxima, con una mínima de 13°C, ofreciendo una tarde prácticamente primaveral.

​Para el jueves, se anticipa un leve descenso de la temperatura, con marcas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 22°C de máxima, bajo un cielo parcialmente cubierto.

​A pesar de la constante presencia de nubosidad en la región, el reporte oficial descarta la probabilidad de precipitaciones para los próximos días, asegurando una semana de tiempo estable en toda la provincia.