Nivel Inicial: habrá adjudicaciones de cargos por concursos

182268w850h481c.jpg (1)

La Junta de Clasificación de Nivel Inicial comunica a los docentes del área de toda la provincia sobre las fechas de los actos de adjudicación de cargos de maestros/as de sección de Jardines Maternales y/o de Infantes del Concurso de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y Concurso de Ingreso a la Docencia Nº 52.

Los mismos se realizarán en el Salón de Convenciones del Bicentenario, sito en avenida Los Inmigrantes 300, de Resistencia.

Los mismos se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

Adjudicación de cargos Concurso Traslado y Reincorporaciones N° 53: 

  • 4 de noviembre, a las 8. N° de orden 01 – puntaje: 167,45 hasta terminar.

Adjudicación cargos Concurso Ingreso a la Docencia N° 52:

  • 5 de noviembre, a las 8.00. N° de orden: 01 – puntaje: 136,03 al N° de orden: 880 – Puntaje: 49,79.
  • 6 de noviembre, a las 8. N° de orden 881 – puntaje: 49,78 al N° de orden: 1781 – puntaje: 29,75.
  • 7 de noviembre, a las 8. N° de orden: 1782 – puntaje: 29,72 hasta terminar.

Los docentes interesados deben concurrir con DNI. Habrá relevo de funciones, a través de la Resolución N° 4830/2025 del Ministerio de Educación.

Las listas se exhiben a través de la Plataforma de Tu Gobierno Digital, Aplicación SIE, sección Junta (Listados Vigentes), desde este 27 de octubre.

Más Noticias

149194w850h478c.webp

Un fallo en Italia reaviva la esperanza de miles de argentinos que buscan la ciudadanía italiana

WhatsApp Image 2025-10-28 at 10.18.44

Lista 10 INSSSEP puede: “buscamos una representación real de los afiliados” expresó Germán Landriel

b22b7d72-1a93-4aba-be01-306a206b17bc-1

Partió el primer cargamento de sandías desde Castelli a Uruguay

Te pueden interesar

149194w850h478c.webp

Un fallo en Italia reaviva la esperanza de miles de argentinos que buscan la ciudadanía italiana

182268w850h481c.jpg (1)

Nivel Inicial: habrá adjudicaciones de cargos por concursos

WhatsApp Image 2025-10-28 at 11.36.57

Clases gratuitas de patín en el Jaime Zapata: una propuesta para toda la familia

WhatsApp Image 2025-10-28 at 10.18.44

Lista 10 INSSSEP puede: “buscamos una representación real de los afiliados” expresó Germán Landriel

DeWatermark.ai_1761663655635

Avanza la conformación del jurado popular del Caso Cecilia