Nivel Inicial: habrá adjudicaciones de cargos por concursos

La Junta de Clasificación de Nivel Inicial comunica a los docentes del área de toda la provincia sobre las fechas de los actos de adjudicación de cargos de maestros/as de sección de Jardines Maternales y/o de Infantes del Concurso de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y Concurso de Ingreso a la Docencia Nº 52.

Los mismos se realizarán en el Salón de Convenciones del Bicentenario, sito en avenida Los Inmigrantes 300, de Resistencia.

Los mismos se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

Adjudicación de cargos Concurso Traslado y Reincorporaciones N° 53:

4 de noviembre, a las 8. N° de orden 01 – puntaje: 167,45 hasta terminar.

Adjudicación cargos Concurso Ingreso a la Docencia N° 52:

5 de noviembre, a las 8.00. N° de orden: 01 – puntaje: 136,03 al N° de orden: 880 – Puntaje: 49,79.

6 de noviembre, a las 8. N° de orden 881 – puntaje: 49,78 al N° de orden: 1781 – puntaje: 29,75.

7 de noviembre, a las 8. N° de orden: 1782 – puntaje: 29,72 hasta terminar.

Los docentes interesados deben concurrir con DNI. Habrá relevo de funciones, a través de la Resolución N° 4830/2025 del Ministerio de Educación.

Las listas se exhiben a través de la Plataforma de Tu Gobierno Digital, Aplicación SIE, sección Junta (Listados Vigentes), desde este 27 de octubre.