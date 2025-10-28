Clases gratuitas de patín en el Jaime Zapata: una propuesta para toda la familia

El Instituto del Deporte Chaqueño continúa impulsando espacios deportivos y recreativos abiertos a la comunidad. En esta oportunidad, invita a participar de las clases totalmente libres y gratuitas de Patín, que se desarrollan en el Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150, Resistencia).

Esta iniciativa busca promover la actividad física, la inclusión y la integración social a través del deporte, ofreciendo una disciplina artística que combina ejercicio, música y diversión para todas las edades.

Días y horarios

-Lunes y miércoles, de 18 a 19:30 horas: grupo de 6 a 12 años.

-Lunes y miércoles, de 20 a 21 horas: grupo de 13 años en adelante.

Las clases están a cargo de profesores especializados del Instituto del Deporte Chaqueño, quienes acompañan el aprendizaje técnico y la práctica segura, fomentando valores como el trabajo en equipo, la constancia y la confianza personal.

Requisitos de inscripción

Para participar, los interesados deben presentar:

-Certificado de aptitud física.

-Fotocopia del DNI.

-Formulario de inscripción, que puede completarse escaneando el código QR disponible en las redes sociales del Instituto del Deporte Chaqueño.

Para más información o consultas, se puede acudir al área de Polideportivos del Jaime Zapata, de lunes a viernes, de 8 a 12 o de 16 a 20 horas.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño remarcaron que este tipo de propuestas forman parte de una política pública que busca acercar el deporte a cada rincón del Chaco. “Queremos que todos tengan la oportunidad de moverse, aprender y compartir en un espacio saludable y accesible. El patín es una disciplina que entusiasma tanto a los chicos como a los adultos, y queremos que sea un punto de encuentro para las familias”, señaló Fabio Vázquez, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño.