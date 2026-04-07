Ni zapatillas ni botas: este es el calzado que es tendencia este otoño-invierno 2026

El cambio no pasa por un zapato raro ni por una apuesta imposible de usar. Esta vez, la moda se inclinó por algo bastante más simple: un modelo clásico, prolijo y fácil de adaptar al día a día. En 2026, el calzado que más fuerza ganó es el mocasín minimalista , una versión más limpia, fina y elegante del loafer tradicional.

Vogue lo señaló esta semana como el zapato más pulido de la primavera 2026 , mientras Who What Wear viene marcando desde fines de 2025 que los loafers chatos y estilizados son el modelo que domina 2026.

No es el mocasín pesado de suela enorme que se vio hace algunas temporadas. Tampoco el clásico escolar más rígido. La novedad está en otra parte: punta más fina, perfil bajo, menos volumen y líneas más sobrias . Esta nueva versión se aleja del penny loafer tradicional y se acerca a una silueta más refinada, impulsada por marcas como The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta y Dior .

La razón por la que este modelo está subiendo no es solo estética. También resuelve algo muy actual: vestirse bien sin parecer demasiado producida. Un zapato versátil que funciona con trenchs, vestidos y pantalones.

Entre las mujeres mejor vestidas de París en 2026, los tres zapatos chatos más fuertes aparecen los architectural loafers y los sleek oxfords , dos variantes que empujan la misma idea de fondo, la del calzado bajo pero sofisticado.

Por qué puede funcionar muy bien en Argentina

Para el otoño argentino, el mocasín minimalista tiene varias ventajas juntas. Primero, entra perfecto en el clima de media estación. Segundo, combina con casi todo lo que ya está en el placard: jeans rectos, pantalones sastreros, polleras midi, tapados y sweaters finos.

Y tercero, tiene ese equilibrio entre comodidad y prolijidad que hoy vale oro. Son un zapato de uso casi anual y que quedan bien con denim, vestidos tejidos y pantalones amplios.

Además, esta tendencia conversa muy bien con otras que ya vienen fuertes este año, como la gamuza, los colores sobrios y la sastrería más pulida. Los mocasines minimalistas aparecen tanto en cuero liso como en versiones de suede, algo que para otoño-invierno los vuelve todavía más lógicos.

Cómo se usa en 2026

La mejor forma de llevarlos no es forzarlos a un look demasiado formal. Justamente lo que los volvió deseables es que se pueden usar con ropa cotidiana.

Los loafers bajos y estilizados son más fáciles de combinar que los chunky, y por eso se convirtieron en el modelo favorito del año. En la práctica, eso puede bajar a algo bien simple: mocasines negros con jean recto, mocasines marrones con pantalón beige, o mocasines bordó con medias finas y falda midi.

También empiezan a aparecer variantes más específicas, como los backless loafers o mocasines destalonados, que Vogue incluyó entre las tendencias de calzado de primavera-verano 2026.