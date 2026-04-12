El árbol que bebe 40 litros al día: las motobombas naturales del planeta Tierra que salvan el ecosistema

No es que “beba” como un animal, pero su sistema funciona como un circuito continuo. Absorbe agua del suelo, la transporta por su tronco y la libera a la atmósfera en forma de vapor a través de sus hojas. Este proceso, llamado transpiración, es tan intenso que puede modificar la humedad del terreno alrededor. Por eso, en algunos contextos, estos árboles se utilizan en proyectos de drenaje natural o fitoremediación, ayudando a secar suelos encharcados o recuperar áreas degradadas del planeta Tierra.

No es un árbol para cualquier jardín: belleza fuerte, raíces activas

A diferencia de especies frutales pensadas para patios pequeños, estos árboles pueden alcanzar grandes alturas y desarrollar sistemas radiculares extensos que buscan activamente el agua en profundidad.

Sus hojas suelen ser aromáticas, de tonos verde grisáceo o intenso según la especie, y su copa puede proyectar una sombra amplia y densa. En verano, su actividad hídrica se intensifica, especialmente en días calurosos, cuando el consumo de agua aumenta de forma notable.

Esto los convierte en aliados de grandes espacios naturales, pero no siempre en la mejor opción para veredas, casas con cañerías cercanas o jardines reducidos. La expresión no es casual. Estos árboles funcionan como un sistema biológico de succión y liberación de agua: