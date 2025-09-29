Napenay celebró por primera vez el Día del Estudiante con una jornada llena de alegría y compromiso

La localidad de Napenay vivió una tarde inolvidable al concretar, por primera vez en su historia, el festejo del Día del Estudiante, un encuentro que reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas, docentes, familias y vecinos en un clima de música, juegos, deportes y entusiasmo compartido.

El intendente Javier Ayala acompañó la celebración y dirigió unas palabras de aliento a los estudiantes, subrayando la educación como motor de transformación social y resaltando el rol fundamental de la juventud en la construcción de un futuro mejor. “Este es solo el inicio de una nueva tradición que queremos consolidar, generando espacios de encuentro, recreación y participación para toda la comunidad”, afirmó.

Una tarde de música, deportes y camaradería

Durante la jornada, los estudiantes disfrutaron de actividades recreativas y deportivas, en un clima de compañerismo que permitió estrechar lazos entre los distintos sectores de la comunidad educativa. La música y los juegos hicieron de esta primera edición un evento único, donde el talento y la alegría juvenil fueron protagonistas.

Un compromiso con la juventud y la identidad local

El municipio destacó que esta primera edición marca un antes y un después en la vida comunitaria, reafirmando la decisión de seguir acompañando a la juventud y de fomentar espacios que fortalezcan la identidad y la unión de Napenay.

Ayala agradeció a todos los que hicieron posible el festejo y dejó un mensaje especial para los estudiantes: “Nunca dejen de soñar, de aprender y de luchar por sus metas. Ustedes son el presente y el futuro de Napenay”.

Con este primer Día del Estudiante, Napenay inicia una nueva tradición que promete consolidarse año tras año, celebrando no solo la alegría de la juventud, sino también el compromiso de toda la comunidad con su crecimiento y desarrollo.