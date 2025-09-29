Tres Isletas impulsa el deporte y la educación con logros que inspiran a toda la comunidad

La Municipalidad de Tres Isletas destacó una serie de experiencias que confirman el valor del esfuerzo, la disciplina y la pasión en el desarrollo deportivo, educativo y cultural de la localidad. Desde los potreros de fútbol infantil hasta competencias nacionales y viajes de estudio, vecinos de distintas edades demostraron que con dedicación los sueños pueden hacerse realidad.

Fútbol infantil: talento que crece en los potreros

El equipo de fútbol infantil POTREROS participó el pasado fin de semana en la localidad de Avia Terai, en la 4.ª edición del torneo “Los Peques”. En la categoría 2014 lograron clasificar a la Copa de Oro, un resultado que llena de orgullo a sus familias y entrenadores, y que refleja el trabajo en equipo y la constancia de los más chicos.

Tres Isletas en los 42K de Buenos Aires

Los atletas locales Rodrigo Zorrilla y Miguel Ángel “Pilo” Montenegro fueron parte de los 42K de Buenos Aires, compartiendo la experiencia con más de 15.000 corredores de todo el país. Con una preparación intensa y mucha dedicación, alcanzaron excelentes resultados, demostrando que la disciplina y la pasión permiten alcanzar metas que parecían inalcanzables.

Una experiencia educativa única en Campo del Cielo

El compromiso con la educación también quedó de manifiesto a través de la comunidad de la EES N°132 “Jorge Rolando Radich” – Anexo II de Pampa Sena, cuyos estudiantes de 1° a 5° año realizaron un viaje de estudio a la Reserva Natural y Cultural Piguem N’Onaxa – Campo del Cielo. Fue un hecho histórico para la institución, ya que muchos de estos jóvenes, provenientes de un ámbito rural, vivieron por primera vez una experiencia educativa y cultural de esta magnitud, que enriquece su formación y amplía sus horizontes.

Un joven chaqueño en los Juegos Nacionales Evita

La municipalidad también acompañó y apoyó a Diego Ibáñez, alumno de la EET N°20 “Nuestra Señora de Luján”, quien viajó a Mar del Plata para representar a su escuela, a Tres Isletas y a toda la provincia del Chaco en los Juegos Nacionales Evita. Su participación es un orgullo para la comunidad y un ejemplo de perseverancia para otros jóvenes.

Compromiso de gestión con el desarrollo integral

Estas acciones, impulsadas por la gestión de la intendenta Marcela Duarte, ratifican el compromiso del municipio con el deporte, la educación y la cultura, generando oportunidades para que niños, jóvenes y adultos puedan crecer, aprender y proyectar un futuro mejor.

Con cada logro deportivo, cada experiencia educativa y cada acompañamiento institucional, Tres Isletas demuestra que el trabajo conjunto entre municipio, familias y escuelas es clave para el desarrollo de toda la comunidad.