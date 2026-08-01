Cayó “La Georgi”, alta dealer de cocaína en los barrios de Villa Ángela y el Sudoeste

El operativo se realizó el viernes 31 de julio, alrededor de las 19.10, en la intersección de las calles Misiones y Chacabuco, en el barrio Sector “K”, luego de que los investigadores recibieran información sobre dos mujeres que presuntamente realizaban venta de estupefacientes en los barrios Porvenir, 120 Viviendas y Sector “K”, utilizando para desplazarse una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Tras un amplio recorrido preventivo con móviles y motocicletas de la fuerza, los efectivos lograron interceptar a las sospechosas. Durante la requisa, realizada en presencia de un testigo hábil, hallaron en la baulera del rodado un morral negro que contenía una bolsa de tela con tres envoltorios de nylon con un total de 26,04 gramos de cocaína.

Como resultado del procedimiento fue aprehendida Georgina Emilce Gamarra, de 29 años, conocida con el alias de “La Georgi”, domiciliada en Villa Ángela. También fue demorada una adolescente de 15 años que la acompañaba, quien posteriormente fue entregada a su madre por disposición de la Unidad de Protección Integral, una vez acreditado el vínculo familiar.

Además de la droga, los efectivos secuestraron un teléfono celular Motorola y una motocicleta Zanella ZB de color rojo y negro, que, según la investigación, habría sido utilizada para el presunto reparto y comercialización de la sustancia.

La causa fue caratulada como “Supuesta Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, en función de la Ley Provincial 2304-N”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña. La mujer quedó detenida y notificada de su aprehensión, mientras la investigación continúa para determinar si existen otros integrantes vinculados a la presunta red de narcomenudeo que operaba en distintos barrios del sudoeste chaqueño.