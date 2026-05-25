Mirna Najul reaparece en el tablero político y agita la interna peronista en San Bernardo

El nombre de Mirna López Najul volvió a instalarse en el escenario político de San Bernardo en medio de versiones sobre un posible regreso a la actividad partidaria y de consultas internas dentro del peronismo local de cara al 2027.

Najul fue considerada durante años una de las figuras más influyentes dentro del espacio político encabezado por el actual intendente Miguel Sotelo, especialmente en el proceso que llevó al peronismo a recuperar protagonismo en la localidad en 2015.

Quienes conocen la historia política sanbernardina aseguran que Mirna cumplió un rol clave tanto en la construcción territorial como en el armado político que permitió el ascenso de Sotelo a la intendencia. Durante ese período ocupó cargos de relevancia dentro del municipio y se destacó por su fuerte presencia social y comunitaria.

Su trabajo estuvo vinculado principalmente a la asistencia de sectores vulnerables, acompañando situaciones de crisis, inundaciones y conflictos sociales, además de mantener un contacto permanente con vecinos e instituciones.

Sin embargo, por cuestiones personales y tras varios años de gestión, Najul se alejó de la función pública y regresó a su anterior actividad como maestra jardinera, alejándose también de la exposición política.

Pese a ese distanciamiento, en las últimas semanas comenzaron a surgir versiones sobre una posible reaparición en la escena partidaria. Según trascendió de manera extraoficial, estaría trabajando junto a profesionales y analizando distintos escenarios vinculados al futuro del justicialismo local.

En ese contexto, también habría planteado la posibilidad de realizar encuestas para medir el nivel de aceptación de las distintas figuras del peronismo de San Bernardo y evaluar quién posee mayor respaldo social de cara a las próximas elecciones municipales.

Actualmente, dentro del oficialismo y el PJ local aparecen como nombres fuertes el propio intendente Miguel Sotelo, quien buscaría competir por un nuevo mandato en 2027; el presidente del Concejo, Damián Tourn, identificado con una histórica familia política de la localidad; y el concejal Omar Konovalchuk, quien ganó visibilidad por trabajos solidarios y acompañamiento a instituciones.

La eventual reaparición de Mirna Najul genera interrogantes dentro del peronismo local, especialmente entre quienes recuerdan el rol que desempeñó en las campañas electorales y en la consolidación política del oficialismo durante los últimos años.

Mientras tanto, en distintos sectores de la comunidad todavía persiste el reconocimiento hacia su tarea social y su cercanía con los vecinos, un capital político que algunos consideran todavía vigente dentro de la vida política de San Bernardo.