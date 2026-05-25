Margarita Belén celebró el 25 de Mayo con un emotivo acto patrio en la Plaza Central

La comunidad de Margarita Belén conmemoró este domingo el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un emotivo acto realizado en la Plaza Central, donde participaron autoridades locales, instituciones educativas y vecinos de la localidad.

La jornada estuvo marcada por el espíritu patriótico, la participación de los niños y las expresiones culturales que rindieron homenaje a una de las fechas más importantes de la historia argentina.

Desde temprano, alumnos de distintos establecimientos educativos protagonizaron números alusivos, danzas tradicionales y representaciones artísticas que reflejaron las costumbres y valores nacionales, despertando el aplauso y la emoción de los presentes.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes; el secretario de Gobierno, Francisco Chacón; funcionarios municipales, autoridades locales y familias que acompañaron la celebración patria.

Desde la Municipio de Margarita Belén destacaron la importancia de mantener vivos los valores patrios y el compromiso con la historia nacional.

“Celebramos un nuevo aniversario de nuestra Patria”, expresaron desde la comuna, agradeciendo además la participación de toda la comunidad en una fecha que invita a reflexionar sobre la libertad, la unión y el sentido de pertenencia como argentinos.

La actividad se desarrolló en un clima de alegría y respeto, reafirmando el valor de las fechas patrias como espacios de encuentro comunitario y transmisión de tradiciones a las nuevas generaciones.