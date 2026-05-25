Amplia participación vecinal en las elecciones barriales de las 148 Viviendas de Fontana

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La Municipalidad de Fontana destacó la importante participación de los vecinos durante las elecciones realizadas en el barrio 148 Viviendas, donde se renovaron las autoridades vecinales con un amplio respaldo de la comunidad.

Desde el municipio señalaron que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y contó con un fuerte acompañamiento de los habitantes del barrio, en una jornada organizada para garantizar la participación democrática y la transparencia.

Según se informó, se presentó una lista única, que necesitaba alcanzar un piso mínimo del 30% del padrón para validar la elección. Sin embargo, el resultado superó ampliamente las expectativas, ya que la propuesta obtuvo el respaldo del 75% de las firmas del padrón total.

Desde la comuna resaltaron que este nivel de participación refleja “el compromiso de la comunidad por seguir creciendo junta” y remarcaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre vecinos y autoridades locales.

Asimismo, felicitaron a las nuevas autoridades barriales y ratificaron el acompañamiento del municipio en las distintas iniciativas comunitarias.

“Seguimos trabajando codo a codo con cada barrio”, expresaron desde la Municipalidad de Fontana tras conocerse los resultados de la elección vecinal.

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