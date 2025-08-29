Miraflores avanza con mejoras en la seguridad vial en el acceso sur

539977226_122233919078159733_5663158122107067863_n

La Municipalidad de Miraflores puso en marcha un plan de mantenimiento y refacción de la infraestructura vial, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de peatones y conductores.

Las tareas se concentran en el acceso sur de la localidad, donde personal municipal trabaja en la pintura, arreglo y refacción de los lomos de burro. Estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para ordenar el tránsito y reducir riesgos de accidentes en las principales vías de circulación.

Desde la gestión municipal se pidió especial colaboración de los vecinos y visitantes durante el período de mantenimiento. Se solicita respetar los conos de advertencia colocados en la zona de obra, reducir la velocidad y prestar atención a las señalizaciones temporales, que se actualizan a medida que avanzan los trabajos.

El intendente Rafael Frías destacó la importancia de estas mejoras para la comunidad:

“Con el apoyo de los vecinos estamos construyendo un entorno más seguro y eficiente para todos”.

La Municipalidad agradeció la paciencia y compromiso de los ciudadanos e informó que, ante cualquier consulta o necesidad de información adicional, los interesados pueden comunicarse con las oficinas municipales.

