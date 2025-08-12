Presidencia de la Plaza avanza con trabajos de bacheo en calle Suipacha

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza continúa desarrollando su plan de mejoras en la infraestructura vial, con el objetivo de garantizar calles más seguras y transitables para todos los vecinos.

En esta oportunidad, personal del Corralón Municipal lleva adelante tareas de bacheo sobre la calle Suipacha, a pocos metros de la iglesia local, un tramo que presentaba un marcado deterioro y requería una intervención urgente.

Los trabajos contemplan la reparación de más de 22 metros de calzada, incluyendo tareas de relleno, compactación con suelo cal y el posterior hormigonado, lo que permitirá optimizar la superficie de circulación y extender la vida útil de la vía.

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones extremar las medidas de precaución al transitar por el sector mientras se desarrollan las obras.

“Seguimos trabajando para ofrecer calles en mejores condiciones para todos, porque sabemos que una buena infraestructura vial impacta directamente en la seguridad y la calidad de vida de la comunidad”, señalaron desde la gestión municipal.