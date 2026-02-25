Milei invitó a 10 gobernadores a su próximo viaje a Estados Unidos en la «Argentina Week»

En el marco de su acercamiento con otros sectores políticos, el presidenteJavier Milei decidió invitar a un grupo de gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos para que lo acompañen en un evento en el que buscará atraer inversiones para el país. Los mandatarios fueron convocados para asistir a la «Argentina Week» que se hará en Nueva York del 9 al 12 de marzo, al que asistirán emprendedores y dueños de importantes compañías globales.

Entre los gobernadores invitados están Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Por su parte, desde el Ejecutivo Nacional asistirán Javier Milei, el canciller Pablo Quirno, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

