Este jueves 26, se presenta un libro sobre el deporte en la Feria Chacú Guaranítica

Como parte de la 26° Feria del Libro Chacú Guaranítica, este jueves 26 de febrero, a las 19, se presentará el libro Política Deportiva en la Comunidad Organizada.

La obra escrita por Hugo A. Sager y Raúl Gerardo Bittel invita a repensar el deporte como una verdadera política pública orientada a la inclusión, la organización comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, el auditorio Universidad Popular, Mitre y Santa Fe de Resistencia.

La invitación está abierta a toda la comunidad para reflexionar sobre la defensa del deportista y de sus instituciones, el estímulo permanente a las actividades deportivas y la protección del Deporte para Todos, una perspectiva cada vez más necesaria en el actual contexto social.