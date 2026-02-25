Indignante caso en el interior chaqueño: una mujer intentó ocultar cocaína entre la ropa de su pequeña hija

Ocurrió durante un control policial en inmediaciones de la localidad de General San Martín, precisamente sobre la Ruta Provincial 90 cuando demoraron la marcha de un transporte de pasajeros.

En un procedimiento realizado este miércoles, la División Operaciones Drogas Interior logró frustrar el tráfico de cocaína al sorprender a una pareja que trató de burlar la inspección utilizando a una niña de tres años para esconder la sustancia ilegal.

Cerca de las 14:00, los agentes —quienes contaban con información previa sobre el posible traslado de sustancias— detuvieron la marcha de un utilitario que funcionaba como remís interjurisdiccional entre General San Martín y Presidencia Roca.

El hallazgo

Al solicitar que los pasajeros descendieran para su identificación, una mujer de 25 años, que viajaba junto a su pareja y su hija de 3 años, confesó espontáneamente que portaba estupefacientes.

La mujer admitió haber extraído un envoltorio de sus partes íntimas para ocultarlo entre las prendas de vestir de la menor, momentos antes de la inspección.

Ante la presencia de testigos y con la colaboración de personal femenino de Investigaciones Complejas, se procedió al secuestro de:

Un «bochón» con 5,1 gramos de cocaína (sustancia blanquecina compacta).

La suma de $36.000 en efectivo.

Dos teléfonos celulares.

Situación judicial y resguardo de la menor

La Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano, dispuso la inmediata aprehensión de la mujer bajo la causa de supuesta infracción a la Ley de Narcomenudeo (Ley Provincial 2304-N).

Respecto a la niña, se dio intervención a la Unidad de Protección Integral (UPI) local. Tras las diligencias de rigor, la menor fue entregada a su progenitor para su resguardo, mientras que la madre permanece detenida a disposición de la Justicia.