Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei volverá a hablar en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre, a las 21 horas, para presentar el Presupuesto 2026 de su gobierno. Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Será la segunda vez que el mandatario utilice este formato para dar a conocer las cuentas públicas. El año pasado, asesorado por Santiago Caputo, había realizado un despliegue especial entre la Casa Rosada y el Congreso para anunciar el Presupuesto 2025, que finalmente no fue aprobado por el Parlamento. Desde entonces, la gestión libertaria continúa funcionando con una prórroga del esquema de 2023.

Milei se resistió a introducir cambios reclamados por la oposición, al considerar que ponían en riesgo su meta de déficit cero. «No dicen de dónde sacar la plata, y nosotros no vamos a resignar el equilibrio fiscal», había argumentado en su momento.

A diferencia del año pasado, cuando el Presidente se mostraba fortalecido por un amplio respaldo popular, el nuevo anuncio lo encontrará en un escenario de mayor debilidad política. La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, por 13 puntos frente al peronismo, y las controversias en torno a la figura de su hermana, Karina Milei, marcaron un punto de inflexión en el oficialismo.

Con este panorama, la exposición de Milei ante la Nación será no solo la presentación de un esquema económico, sino también un intento por recuperar iniciativa en un clima político atravesado por divisiones y desconfianza.