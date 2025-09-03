Miguel Ángel Russo internado por infección urinaria

Russo acudió este martes a realizarse los controles médicos que requiere dos veces por semana. Tras los estudios, se detectó la infección que requiere tratamiento intravenoso, lo que motivó su internación. El domingo pasado, durante el partido contra Aldosivi en Mar del Plata, se lo vio visiblemente cansado, situación agravada por las condiciones climáticas adversas.

Hugo Gottardi, su exayudante de campo, declaró en medios partidarios: «Lo veo cansado. Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión». Aunque aclaró que Russo «está bien» y que «ama al club», reconoció que ya no mantienen contacto.

El plantel tiene dos días de descanso tras el triunfo ante Aldosivi, lo que permitió al técnico dedicarse a su salud. Russo ya se había realizado estudios la semana pasada, pero la infección detectada requirió un tratamiento más intensivo. Su evolución será reevaluada este miércoles para determinar el alta.