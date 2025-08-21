Micromonólogos en el Museo de Medios

424440w790h525c.jpg

Este viernes 22 de agosto, a las 20 y a las 22, se vivirá una edición especial del Festival Uaifai de micromonólogos en el Museo de Medios de Comunicación, Pellegrini 213 – Resistencia.

Esta fecha en Resistencia propone «un encuentro íntimo entre artistas y públicos para compartir tres historias tan intensas como diferentes, interpretadas por artistas de la región, reafirmando el espíritu itinerante y colaborativo que nos define», señalaron desde la organización.

Los únicos finales felices son los que terminan mal, texto de Gabriel Baigorria que llegará mañana a escena.

Parte del programa: Los únicos finales felices son los que terminan mal – Texto: Gabriel Baigorria / Actúa: Jaqueline Romero / Dirige: Abril Pereira. La mujer vaca – Texto: Ramiro Rodríguez / Actúa: Maia Cerdá / Dirige: Gerardo Sosa. Ni muy muy ni tan tan – Texto: Carolina Kaufmann / Actúa: Elias Villalba / Dirige: Belén Ucero.

